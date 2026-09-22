LIV골프 파산 후폭풍? "2027년은 리빌딩의 해" 아시안투어, Q스쿨 취소…대체 왜

사진출처=아시안투어 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프와 협력 관계였던 아시안투어가 2027년 퀄리파잉 스쿨(Q스쿨)을 취소하기로 해 그 배경에 관심이 쏠린다.

아시안투어는 21일(한국시각) 성명을 통해 '사우디아라비아국부펀드(PIF) 지원을 받아 운영됐던 인터내셔널시리즈 중단으로 어려운 결정을 내리게 됐다'며 Q스쿨 취소를 발표했다. 이어 '2027년은 아시안투어와 아시아개발투어(ADT) 리빌딩의 해가 될 것'이라고 덧붙였다. 이미 Q스쿨에 등록한 선수들에게는 참가금을 환불하겠다는 계획도 밝혔다.

아시안투어는 2021년 LIV골프와 파트너십을 맺고, 이듬해부터 10개 대회로 구성된 인터내셔널시리즈를 출범시켰다. 우수한 성적을 거둔 선수들에게 LIV골프 진출 기회를 제공하는 프로그램도 시행했다. 인터내셔널시리즈는 총상금 규모 200만달러 이상으로 운영돼 왔다.

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하지만 지난 4월 PIF가 LIV골프 뿐만 아니라 아시안투어에 대한 3억달러 투자 계획을 철회하면서 문제가 발생했다. 이후 아시안투어는 인도, 중국 대회를 취소하고, 홍콩, 필리핀 대회 상금 규모를 크게 축소하는 등 긴축 재정에 돌입했다.

미국 골프채널은 'PIF가 투자 계획 철회를 밝힐 당시, 아시안투어는 LIV골프 측과 5년 계약 연장을 논의 중이었다'고 전했다. 조민탄 아시안투어 CEO는 "PIF의 투자 변화는 모두를 놀라게 했다. 이후 PGA(미국프로골프)투어, DP월드투어(유러피언투어)와 파트너십을 맺는 방향으로 전환했다"고 밝힌 바 있다.

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결국 PIF가 중심이 돼 출범한 LIV골프의 몰락이 아시안투어에도 영향을 미친 것으로 보인다. LIV골프는 PIF 투자 중단 선언 이후 시즌 일정이 축소됐고, 급기야 파산 보호(챕터11) 신청을 하면서 무너졌다. 선수들이 대다수인 주요 채권자와 협의를 거쳐 내년 1월 챕터11 졸업을 목표로 하고 있으나, 까다로운 조건 탓에 성사 여부가 불투명하다. 새 투자자로 지목된 영국계 사모펀드 BC파트너스는 주요 선수들과 재계약을 조건으로 내걸었지만, 이들의 잔류 여부가 불투명해지면서 투자 계획 역시 제대로 이뤄질지에 대한 의구심이 커지고 있다.

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현재 한국 선수 중에는 함정우, 송민혁, 양지호, 조우영, 왕정훈, 문도엽 등이 아시안투어 일정을 병행 중이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com