올해도 변함없다...현대해상 최경주 인비테이셔널, 선수와 팬 위한 최고의 대회 약속

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[스포츠조선 김용 기자] 선수와 갤러리를 위한 최고의 대회!

KPGA 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널이 내달 1일부터 4일까지 경기도 여주 페럼클럽에서 어깁없이 개최된다.

이번 대회는 올해로 11번째 열리며, 한국 남자 골프 레전드 최경주가 호스트로 나서는 대회로 유명하다. 코스 세팅부터 선수 지원 시스템까지 한국 남자 골프 발전을 위한 노력을 꾸준히 하는 대회로 자리매김했다.

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경험으로 다져진 베테랑부터 떠오르는 신예까지… 치열한 우승경쟁 예고

이번 대회 호스트 최경주를 비롯해 올 시즌 KPGA 투어를 이끌고 있는 정상급 선수들이 대거 출전해 치열한 우승 경쟁을 펼친다.

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최경주는 이번 대회를 통해 올 시즌 처음으로 KPGA 투어 무대에 나선다. 지난해 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 이후 약 1년 만에 KPGA 투어 출전이다. 최경주는 지난 7월 열린 챔피언스투어 메이저 대회 'ISPS 한다 시니어오픈'에서 공동 7위를 기록하며 여전한 경쟁력을 입증한 만큼, 오랜만에 나서는 KPGA 투어 무대에서 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

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지난해 이 대회에서 트로피를 들어 올린 디펜딩 챔피언 전가람은 타이틀 방어에 나서며, 특히 페럼클럽에서 두 차례 우승을 차지하며 코스와 좋은 궁합을 보여온 함정우도 다시 한번 이곳에서 정상에 도전한다.

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올 시즌 KPGA 투어의 흐름을 이끌고 있는 선수들의 경쟁도 빼놓을 수 없다. 시즌 2승을 거두며 제네시스 포인트와 상금 순위 1위를 달리고 있는 장유빈은 상승세를 이어 또 하나의 우승을 노린다. 최근 '동아회원그룹 오픈'에서 우승하며 통산 2승째를 거둔 최찬 역시 뜨거운 기세를 앞세운 가운데, 두 선수의 올 시즌 3승을 향한 맞대결에도 관심이 쏠린다.

젊은 선수들의 활약도 기대된다. '제45회 GS칼텍스 매경오픈'에서 생애 첫 승을 거두며 제네시스 포인트 상위권에 오른 송민혁도 출전해 치열한 경쟁을 예고한다. 현대해상 추천선수로 국가대표 손제이와 김민수도 출전한다. 두 선수는 각각 국가대표 1, 2위에 올라 있는 선수로 이번 대회를 통해 KPGA 투어 무대에서 기량을 선보일 예정이다.

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변하지 않는 우선순위, '선수 퍼스트(First)'… 선수들이 경기에만 집중할 수 있는 이유

선수를 최우선으로 생각하는 '선수 퍼스트(First)' 대회답게, 올해도 경기장 안팎에서 선수들을 위한 세심한 지원을 아낌없이 이어간다.

올해 역시 2022년부터 유지해온 총상금 12억5000만원이 유지된다. 특히 총상금과 별도로 4500만원의 상금 예비비를 마련해, 컷 통과 선수 중 61위 이하 선수들에게 균등하게 지급한다

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프로암 대신 총 이틀의 공식 연습일을 운영하는 것도 이 대회의 특징이다. 선수들은 각자 일정과 컨디션에 맞춰 원하는 시간에 자유롭게 연습하며 최상의 상태로 대회를 준비할 수 있다. 특히, 페럼클럽에는 대회장 내 드라이빙 레인지를 갖춰 대회 기간 동안 선수들이 별도의 이동이나 시간 부담 없이 경기 직전까지 충분히 연습에 집중할 수 있다. 모든 타석에는 트랙맨을 설치해 샷 컨디션을 점검할 수 있도록 하고, 선수 네임 플레이트와 맞춤형 볼까지 마련해 세심한 연습 환경을 제공한다.

현대해상은 경기장 안팎에서도 선수들을 위한 세심한 지원을 이어간다. 선수들이 숙박에 대한 부담 없이 충분한 휴식과 회복을 취할 수 있도록 현대해상 하이비전 센터를 숙소로 지정해 무료 숙박을 제공한다. 여기에 선수들의 곁을 함께하는 가족들까지 배려해 대회 기간 경기장 내에서 식사를 편하게 이용할 수 있도록 지원한다. 선수뿐 아니라 가족들의 편의까지 세심하게 살피는 지원을 통해 대회에 참여하는 모두가 보다 편안하게 대회를 경험할 수 있도록 한다.

올해는 새로운 선수 편의 프로그램인 '클럽 클리닝 서비스'도 추가된다. 공식 연습일 이틀간 스타트하우스 앞에 마련된 부스에서 오전 8시부터 오후 5시까지 운영되며, 희망하는 선수들을 대상으로 클럽 클리닝 전문 인력이 직접 장비를 관리한다. 선수들은 경기를 앞두고 클럽 상태를 꼼꼼하게 점검하고 최상의 컨디션을 유지하며 대회를 준비할 수 있다. 이와 함께 선수 1인당 공식 야디지북 1개를 무상 제공해 경기 준비에도 실질적인 도움을 더한다.

골프의 계절, 가을 필드를 더욱 풍성하게… 다채로운 현장 즐길거리

선수 뿐 아니다. 대회장을 찾는 갤러리들이 특별한 추억을 쌓을 수 있도록 다채로운 현장 프로그램을 선보인다.

갤러리 플라자에서는 경품과 먹거리, 다양한 현장 이벤트를 즐기며 대회의 또 다른 즐거움을 만끽할 수 있다. 갤러리 현장 추첨 이벤트를 동해 안마기기, 골프장 라운드 이용권, 바디 드라이어, 비타민 등 풍성한 경품을 만나볼 수 있으며, 커피와 핫도그, 피자, 분식 등 다양한 먹거리도 마련된다. 특히 현장에서 직접 구운 '마음하트빵'을 무료로 제공하며 대회장을 찾은 갤러리들에게 따뜻한 마음을 전할 예정이다.

대회장 곳곳을 둘러보며 즐길 수 있는 '스탬프 투어'도 진행한다. 입장 시 배부되는 리플렛 속 코스 맵을 따라 지정된 장소를 방문하고 퀴즈를 풀면, 스탬프를 받을 수 있다. 총 5개의 스탬프를 모두 모아 경품 배포처에 인증한 갤러리에게는 골프공을 증정한다.

또한, 사전 접수를 통해 선정된 골프 팬들과 대회 호스트인 최경주가 직접 이야기를 나누는 '마음 토크쇼'도 진행해 특별한 추억을 선물한다.

선수들이 홀아웃 하는 18번 홀에서는 선수와 팬들이 더욱 가까이에서 소통하는 특별한 순간도 마련된다. 갤러리 스탠드에서 경기를 관람하는 팬들에게 선수들이 직접 플레이한 자신의 공을 전달하며, 감사의 마음을 나눌 예정이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com