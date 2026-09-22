'300m 티샷' 이제 끝? USGA-R&A, 투어볼-드라이버-클럽 길이 제한 검토…결과는

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[스포츠조선 박상경 기자] USGA(미국골프협회)와 R&A(왕립골프협회)가 규정 변경 검토에 나서 관심이 쏠린다.

미국 USA투데이는 22일(한국시각) 두 단체가 최근 골프 장비 제조업체들에 세 가지 모델 로컬룰을 검토 중이라는 의견을 냈다고 전했다. 이번 검토는 PGA(미국프로골프)투어와 DP월드투어(유러피언투어) 측의 제안에 따른 것으로 알려졌으며, 2028년 1월부터 적용될 예정이다.

첫 번째 변화는 골프공이다. USGA와 R&A 테스트에서 317야드(약 289.8m)를 넘지 않는 공을 사용하도록 요구하겠다는 것. 현재 골프공 전체 비거리 표준은 317야드로 정해져 있으나, 테스트에서는 3야드의 허용 오차가 존재한다. 두 단체는 투어 경기에 한해 해당 규정에 부합하는 공만 사용할 수 있도록 룰을 개정하겠다는 것이다.

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드라이버 관련 룰도 손볼 예정. 현재 제작되는 드라이버들이 선수들에게 더 빠른 볼 스피드를 낼 수 있도록 하는데, 이를 임계값보다 낮은 수치를 내는 투어 전용 드라이버를 사용하도록 하겠다는 것이다. 이와 더불어 PGA투어 및 일부 대회에서 최대 46인치로 제한 중인 클럽 길이도 손을 보겠다고 밝힌 상태다.

USA투데이는 '각 제조업체에서는 두 단체에 오는 10월 22일까지 의견을 제시할 수 있다'며 'USGA와 R&A는 로컬룰 도입으로 골프공 비거리가 얼마나 줄어들지, 드라이버 페이스 통과 속도에 차이가 있는 선수들이 새 드라이버를 사용했을 때의 효과 등에 대해선 설명하지 않았다'고 지적했다.

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양 단체가 규정 변화를 시도한 게 이번이 처음은 아니다. 앞서 골프공 비거리 제한을 추진했으나, PGA투어는 흥행 저하와 시장 혼란 등을 이유로 반대 의사를 전한 바 있다. 비거리 증가는 골프공이나 장비의 영향도 있지만, 선수들의 훈련 방식 변화를 통한 피지컬 향상도 영향을 끼쳤다는 의견도 제시된 바 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com