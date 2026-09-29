'선수 위한 파격지원' KPGA 투어 '현대해상 최경주 인비테이셔널' 1일 개막, 격화되는 포인트·상금 레이스

대회 호스트 최경주

현대해상 최경주 인비테이셔널 공식 포스터

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[스포츠조선 정현석 기자]한국프로골프(KPGA) 투어 '현대해상 최경주 인비테이셔널'이 오는 10월 1일부터 4일까지 나흘간 경기도 여주에 위치한 페럼클럽 동·서코스(파72·7335야드)에서 열린다.

이번 대회에는 총 126명의 정상급 골퍼들이 출전해 뜨거운 샷 대결을 벌인다.

총상금 12억5000만 원(우승상금 2억5000만 원)이 걸린 이번 대회 우승자에게는 KPGA 투어 3년 시드(2027~2029년)와 함께 제네시스 포인트 1000포인트가 부여된다. 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 진행되며, 2라운드 종료 후 상위 60명(동점자 포함)이 3, 4라운드 본선에 진출한다.

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대회 주최사인 현대해상화재보험은 올해도 '선수를 위한 대회'라는 명성에 걸맞은 파격적인 지원책을 내놓았다.

제네시스 포인트 1위 장유빈

출전 선수 126명 전원의 참가비를 주최 측이 직접 부담한다.

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컷 탈락 선수 및 61위 이하 선수들을 배려하는 국내 유일의 '상금 예비비(4500만 원)' 제도도 계속 유지한다.

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또한, 공식 연습라운드 2일 제공, 드라이빙 레인지 전 타석 트랙맨 및 맞춤형 볼 지원, 야디지북 무상 제공, 선수 및 가족 식사 지원, 숙소(현대해상 하이비전 센터) 제공 등 최고 수준의 편의를 제공한다.

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특히 올해는 전문 인력이 참가 선수들의 클럽을 직접 정비해 주는 '클럽 클리닝 서비스' 프로그램을 새롭게 도입해 선수들의 경기력 향상을 돕는다.

이번 대회의 최대 관전 포인트는 기록 달성 여부다.

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지난해 최종합계 14언더파 274타로 우승을 차지했던 '디펜딩 챔피언' 전가람은 생애 첫 타이틀 방어에 도전한다. 전가람이 우승컵을 지켜낸다면 최경주에 이어 대회 역대 두 번째 2연패 달성자이자 다승자로 이름을 올리게 된다.

2개 대회 연속 우승에 도전하는 신상훈

대회 호스트인 '탱크' 최경주는 1년 만에 KPGA 투어 무대를 밟는다.

2011년과 2012년 대회 연패를 달성했던 최경주가 이번 대회에서 다시 우승을 차지할 경우, 2024년 SK텔레콤 오픈에서 본인이 세웠던 KPGA 투어 역대 최고령 우승 기록(54세)을 스스로 경신하게 된다.

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아울러 통산 2회 우승자인 최경주, 함정우, 이수민 중 누구라도 정상을 차지하면 대회 최초의 '3회 우승자'라는 대기록을 작성하게 된다.

최근 '골프존 오픈'에서 우승을 차지한 신상훈의 2개 대회 연속 우승 도전도 기대를 모은다.

시즌 막바지 제네시스 포인트 선두 경쟁도 최고조에 달했다.

현재 1위를 달리고 있는 장유밑을 필두로 2위 신상훈, 3위 최찬이 1000포인트가 걸린 이번 대회에서 치열한 선두 쟁탈전을 펼친다.

선수들을 위한 차 부상도 화려하다.

코스 내 4개 파3 홀 전체에 홀인원 부상이 걸려 있으며, 특히 16번 홀에는 제네시스 GV60 마그마

디펜딩 챔피언 전가람

차량이 걸려 선수들의 승부욕을 자극한다.

갤러리를 위한 현장 혜택도 풍성하다. 갤러리 입장권은 현장 구매 2만 원, 온라인 사전 구매 및 지역 주민 등 대상 할인 시 1만 원이며, 만 18세 이하 청소년은 무료 입장할 수 있다.

현장에서는 갓 구운 '마음하트빵'이 무료 제공되며, 퀴즈를 풀어 경품을 받는 '스탬프 투어', 11번 홀 '굿앤굿 케어존', 18번 홀 선수들의 골프공 증정 이벤트 등이 진행된다.

사진제공=KPGA