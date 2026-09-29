유해란 서교림 김민솔 최고 스타 총출동→어려운 코스세팅 진검승부, KLPGA 마지막 메이저대회 '제26회 하이트진로 챔피언십' 10월 1일 개막

디펜딩 챔피언 성유진 사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 정현석 기자]2026시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 마지막 메이저 대회 '제26회 하이트진로 챔피언십'(총상금 15억 원, 우승상금 2억 7000만 원)이 오는 10월 1일부터 4일까지 나흘간 경기 여주시 블루헤런 골프클럽(파72/6865야드)에서 펼쳐진다.

2000년 창설 이후 올해로 26회를 맞이한 이번 대회는 KLPGA 최장수 스폰서인 하이트진로 주최로 열리며 총 108명의 정상급 골퍼들이 출전해 뜨거운 경쟁을 예고하고 있다.

올해 대회 코스는 예년보다 한층 까다롭게 세팅됐다.

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서교림. 사진제공=KLPGA

티샷 랜딩존 기준 페어웨이 폭을 18~20m 수준으로 대폭 축소했으며, A러프(35mm)와 B러프(100~120mm)의 깊이를 다르게 세팅해 정교한 티샷과 전략적 플레이가 요구된다.

승부의 분수령은 '헤런스픽(Heren's Pick)'으로 불리는 마지막 15~18번 홀이 될 것으로 전망된다.

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지난해 폭우 속 조명을 켠 채 치러진 연장전 끝에 우승을 차지했던 디펜딩 챔피언 성유진은 "지난해 좋은 기억을 살려 마지막 메이저 대회에서 공격적인 플레이로 타이틀 방어에 나서겠다"고 출사표를 던졌다.

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직전 대회인 하나금융그룹 챔피언십 우승자 김민선7이 2주 연속 우승을 노리는 가운데, 올 시즌 LPGA 메이저 2연속 우승을 달성한 유해란이 2년 2개월 만에 KLPGA 투어 무대에 복귀해 국내 팬들의 기대를 모으고 있다.

유해란. 사진제공=KLPGA

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또한 시즌 첫 메이저 대회 우승자 김민솔, 두 번째 메이저 대회 우승자 서교림, 세 번째 메이저 대회 우승자 박보겸 등이 총출동해 단일 시즌 메이저 다승에 도전한다.

KLPGA 역대 주요 기록 달성 여부도 초미의 관심사다.

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상금 순위 상위권인 서교림과 김민솔은 이번 대회에서 공동 2위 이상의 성적을 거둘 경우, 2021년 박민지가 세운 KLPGA 한 시즌 최다 상금 기록(15억2137만4313원)을 넘어설 수 있다.

이다연이 우승할 경우 KLPGA 투어 최초로 '서로 다른 4개 메이저 대회 우승'이라는 금자탑을 쌓게 된다.

본 대회 2회 우승자인 김수지가 정상을 차치하면 역대 4번째 단일 메이저 대회 3승 달성자가 된다.박민지가 우승할 경우 통산 21승으로 역대 최다 우승 기록을 경신하게 된다.

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주최사인 하이트진로는 총상금의 5%와 행사 기부금을 더해 총 8000만 원 규모의 기부금을 조성,

김민별. 사진제공=KLPGA

장애인 휠체어 탑승 차량 지원 사업에 전달할 예정이다.

특별상으로는 코스레코드(이민영2 8언더파 64타) 경신 시 3000만 원, 16번 홀 홀인원 최초 기록자에게는 1억 7000만 원 상당의 캐딜락 에스컬레이드가 지급된다.