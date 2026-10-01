"김주형, AG 金 실패시 배상문처럼 될 수도" 美매체 충격 전망

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임에 출전한 김주형의 소식이 미국 현지에서 연일 관심을 받고 있다.

미국 골프다이제스트의 토드 레너드는 1일(한국시각) 이런 김주형의 이야기를 배상문과 연결했다. 레너드는 '이번 대회에 참가하는 한국 선수들에게는 메달보다 더 값진 상이 있다. 개인전 또는 단체전에서 우승하면 대한민국 신체건강한 남성이 2년 가까이 겪어야 하는 병역 의무가 면제된다'고 적었다. 그는 국내 병역 제도에 대해 소개하면서 '운동선수가 병역을 면제 받을 수 있는 유일한 다른 방법은 올림픽 메달을 획득하는 것'이라며 '김주형은 2024 파리올림픽 공동 8위를 기록했다'고 밝혔다. 그러면서 '제네시스 스코티시 오픈 우승, 페덱스컵 14위라는 놀라운 성적을 거둔 김주형이 한국 정부로부터 입영통지서를 받는 것은 절대 원치 않을 것'이라며 '무서운 점은 그런 일이 실제로 일어날 수 있다는 것이다. 배상문의 안타까운 사례는 모든 한국 골퍼들에게 경각심을 일깨워주는 교훈'이라고 적었다.

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2013년 바이런 넬슨 챔피언십, 2014년 프라이스닷컴 오픈 우승을 기록한 배상문은 2015년 2월 병역법 위반으로 고발됐다. 행정심판에서 병무청 판단이 적법하다는 결과가 나오자, 배상문은 그해 10월 기자회견을 열어 프레지던츠컵을 마친 뒤 입대하겠다는 의사를 드러냈다. 11월 중순 현역병으로 입대한 배상문은 2017년 8월 전역했다.

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레너드는 '2년의 시간은 배상문의 커리어에 치명적인 영향을 미쳤다. 입대 당시 세계랭킹 88위였던 그는 전역 후 1869위까지 떨어졌다'며 '이후 PGA투어에 복귀했으나 17개 대회 중 컷 통과는 5차례 뿐이었다'고 지적했다. 이어 '배상문은 2018~2019시즌 이후 PGA투어 카드를 잃었고, 이후 미국에서 출전하는 시간이 매년 줄었다. 올 시즌에는 거의 모든 대회를 아시아에서 치렀다'며 '배상문이 군복무를 하지 않았다면 어떤 길을 걸었을지는 알 수 없다. 한 가지 확실한 건 김주형은 그런 길을 절대 걷고 싶어하지 않을 것'이라고 꼬집었다.

김주형은 30일 일본 아이치현 가스가이 컨트리클럽 동코스(파70)에서 열린 대회 남자 골프 1라운드에서 버디 5개, 보기 2개로 3언더파 67타, 7위에 올랐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com