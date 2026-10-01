세제 개편·규제 폭풍 속 골프장업계, 한국골프장경영협회, 9월 전국 순회 회의서 대응에 총력

한국골프장경영협회 남부지역협의회. 사진제공=(사)한국골프장경영협회

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[스포츠조선 정현석 기자]회원제 골프장 재산세 중과세 우려와 각종 노무·소비자 분쟁 등 업계 악재가 겹친 가운데, 한국골프장경영협회가 전국 회원사들과 머리를 맞대고 총력 대응에 나섰다.

(사)한국골프장경영협회(회장 최동호)는 지난 9월 한 달간 전국 8개 지역협의회(경기남부, 경기동부, 경기북부, 영남, 호남, 충청, 강원, 제주)를 순회하며 세제·입법 대응, 현장 안전 점검, 소비자 분쟁 기준 개선 및 가을철 코스 관리 방안 등 주요 현안을 집중 점검했다고 30일 밝혔다.

이번 지역회의에서 가장 비중 있게 다뤄진 안건은 회원제 골프장의 재산세 중과세 이슈다.

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현재 행정안전부 법률 입법예고에는 골프장 관련 조항이 제외되어 있으나, 오는 10~11월 시행령(제109조) 개정 시 토지 공정시장가액비율이 기존 70%에서 100%로 상향 개정될 가능성이 크기 때문이다. 비율이 상향될 경우 재산세 부담은 약 42.9% 급증한다.

이에 협회는 법무법인 율촌과 손잡고 절차상 하자 및 위임범위 초과 쟁점 등 법리적 검토를 거쳐 정부에 강력한 반대 의견서를 제출할 방침이다. 아울러 연내 처리가 유력한 '일하는 사람 기본법' 및 '근로자추정제' 동향과 골프장에서 발생한 노란봉투법 적용 첫 사례를 공유하며 외주 및 캐디 운영 계약의 정합성 점검을 당부했다.

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현장 안전 및 소비자 권익 관련 대책도 논의됐다.

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경기도 내 157개 골프장을 대상으로 진행되는 도청의 하반기 안전점검과 관련해 상반기 지적사항(204건) 조치 이행 여부를 점검하고, 시설물·소방·체육시설 등 사전 제출 서류와 연 3시간 의무 안전관리 교육 수료증 준비를 당부했다. 최근 속출한 개인정보 유출 및 홈페이지 해킹 사고에 대응하기 위한 자율규제 활동 참여도 권고했다.

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소비자 분쟁 분야에서는 '우천 취소 분쟁' 기준 개정을 공정거래위원회에 적극 요청하기로 했다. 현재는 사업자의 임시휴장만 면책 요건으로 규정되어 있으나, 기상청 특보 및 강수량 등 객관적 지표로 기준을 명문화한다는 구상이다. 당일 취소 시 이용료 전액을 몰수하는 미국, 영국, 일본 등 해외 사례에 비해 국내 위약금 제도가 이미 소비자 친화적으로 설계되어 있다는 점도 강조할 계획이다.

협회 부설 한국잔디연구소는 '10월 코스 관리 가이드'를 통해 빠른 기온 하강에 맞춘 생육 관리 전략을 공유했다.

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10월 상순까지 여름철 손상 회복을 마무리하고, 중순 이후부터는 벤트그래스 그린의 퍼팅 품질 유지와 한국잔디 페어웨이의 저장탄수화물 축적 등 동절기 대비 체제로 전환할 것을 조언했다. 특히 상습 동해 취약지를 사전에 지도화하여 월동 준비를 예년보다 1~2주 앞당길 것을 권장했다.

한국골프장경영협회 최동호 회장은 "급격한 세제 개편 움직임과 규제 강화로 업계가 중대한 도전에 직면해 있다"며 "회원사의 권익 보호는 물론, 합리적인 예약 취소 기준 마련 등 소비자 분쟁을 줄이고 안전한 이용 환경을 조성하는 데 총력을 기울이겠다"고 강조했다.