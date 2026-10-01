쇼골프, 신안산대·한국골프학회와 MOU, 골프산업 청년 인재 발굴 확대[골프소식]

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[스포츠조선 정현석 기자]골프 통합 플랫폼 기업 쇼골프가 신안산대학교, 한국골프학회와 업무협약(MOU)을 체결하고, 골프산업을 이끌어갈 청년 인재 발굴과 취업 기회 확대에 나선다.

쇼골프는 지난 29일 신안산대학교 및 한국골프학회와 골프산업 전문인력 양성 및 취업 연계를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 대학에서 전문성을 쌓은 청년 인재들이 실제 골프산업 현장으로 진출할 수 있는 기회를 확대하고, 기업과 대학 및 학술단체 간 지속적인 교류를 통해 현장에 필요한 실무형 인재를 발굴·육성하기 위해 마련됐다.

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쇼골프는 이번 MOU를 계기로 신입사원 채용을 비롯해 구인·구직 연계, 현장 실무 경험 제공 등 학생과 취업준비생의 취업 경쟁력을 높일 수 있는 다양한 산학협력 방안을 추진할 계획이다. 단순한 일회성 협약을 넘어 실제 채용으로 이어질 수 있는 실질적인 산학협력 체계를 구축한다는 방침이다.

특히 최근 골프산업이 골프장과 연습장 운영을 넘어 골프 플랫폼, 마케팅, 콘텐츠, 해외 골프리조트 등 다양한 분야로 확장되고 있는 만큼, 특정 전공에 국한되지 않고 다재다능한 역량을 갖춘 인재 발굴에 나선다.

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쇼골프는 국내 골프연습장 사업과 골프 부킹 플랫폼 엑스골프(XGOLF), 일본 골프리조트 사업 등 다각화된 사업 기반을 활용해 학생들이 골프산업 내 여러 직무를 경험할 수 있도록 접점을 확대한다. 한국골프학회와의 네트워크를 통해서는 골프 관련 전공자 뿐만 아니라 스포츠 및 예체능 분야 대학·학과까지 교류 범위를 넓힐 예정이다.

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교육계 역시 이번 협약에 대한 기대감을 비쳤다. 신안산대학교 스포츠지도학과 최윤동 학과장은 "이번 협약은 대학의 전공교육과 실제 골프산업 현장을 연결하는 실질적인 산학협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "쇼골프와 취업 연계, 현장실습, 인재 양성 프로그램 등 지속적인 협력을 추진해 나가겠다"고 말했다.

향후 협력 관계를 구체화할 예정인 동원대학교 정구영 교수는 "골프산업의 지속적인 발전을 위해서는 대학의 전문교육과 산업 현장의 수요를 긴밀하게 연결하는 체계를 구축하는 것이 중요하다"며 "학생들이 골프산업의 다양한 직무와 현장을 경험하고 진로와 취업으로 연결할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

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쇼골프 관계자는 "골프산업이 지속 성장하기 위해서는 새로운 인재들이 현장으로 자연스럽게 진입하고 역량을 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "신안산대학교를 시작으로 동원대학교 등 여러 교육기관과의 산학협력을 순차적으로 확대해 청년 일자리 창출과 골프산업 전문인력 육성에 기여하겠다"고 전했다.