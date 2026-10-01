스크린 스타 김홍택, 필드에서 3년 연속 우승 가능할까...현대해상 최경주 인비테이셔널, 출발이 좋다

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "워낙 어려운 코스라."

3년 연속 우승이 가능할까.

김홍택은 KPGA를 대표하는 스타 플레이어다. 스크린 G투어에서 먼저 이름을 알려 골프팬들에게 친숙한 가운데, 필드에서도 우승을 하며 인지도를 더욱 끌어올렸다.

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KPGA 투어 통산 3승. 2017년 첫 우승 후 잠잠하다 2024년 GS칼텍스 매경오픈, 지난해 백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈 우승으로 상승세를 탔다.

3년 연속 우승 기회다. 김홍택은 1일 페럼클럽에서 열린 현대해상 최경주 인비테이셔널 1라운드에서 5언더파를 치며 배상문과 함께 오전조 공동 선두로 나섰다. 버디 7개를 치고, 보기 2개를 기록했다.

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다음은 김홍택과의 일문일답.

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-오늘 좋은 성적으로 마무리했다. 플레이는 어땠는지?

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워낙 어려운 코스라 티샷을 최대한 신경 썼다. 러프에 가면 쉽지 않은 만큼 페어웨이를 지켰을 때는 충분히 좋은 기회 공략할 수 있는데 오늘 티샷을 잘 공략했다. 전반에는 티샷이 잘 된 덕분에 세컨드샷에서 기회가 많았다. 그린도 부드러웠던 점이 좋은 플레이를 하는 데 도움이 된 것 같다.

-10번홀에서 출발하며 후반 4번홀(파4), 5번홀(파5)에서 연속 보기를 기록했고 6번홀(파4)에서도 버디를 놓치면서 아쉬움이 있었는데?

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전반에 운을 다 쓴 것 같다.(웃음) 후반에는 티샷이 계속 러프로 가면서 한 번 실수가 나오면서 잠깐 흔들렸다. 그래도 이후 오늘 좋은 감을 믿고 플레이해 더 이상 흔들리지 않은 점은 다행이라 생각한다.

-남은 라운드 전략은?

쉽게 타수를 줄일 수 있는 코스가 아니기 때문에 최대한 티샷에서 페어웨이를 지키는 것이 중요할 것이다. 러프도 길어지고 그린도 점점 단단해 질 것이기에 기본적으로 페어웨이를 지키는 데 집중해야 할 것 같다.

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-내일은 오후조 출발인데 오늘과 다른 점이 있다면?

아무래도 오전보다 그린이 딱딱할 것 같다. 그렇기 때문에 페어웨이를 더 잘 지켜야 할 것 같다. 최대한 페어웨이를 공략하겠지만 쉽지 않은 상황에서는 파 플레이를 하면서 버디 찬스가 왔을 때 기회를 노려야 할 것 같다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com