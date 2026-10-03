병역 혜택 얼마나 간절했으면...살인적 일정 속 초인적 집중력, 금메달 김주형 포효했다

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[스포츠조선 김용 기자] 얼마나 간절했으면.

김주형이 남은 골프 인생을 '탄탄대로'로 장식할 발판을 마련했다. 아시안게임 금메달로 병역 혜택을 받게 됐다.

김주형은 3일 일본 아이치현 가스가이CC에서 끝난 아이치-나고야 아시안게임 남자 골프 개인전에서 이글 1개 포함, 6언더파를 치며 4라운드 합계 18언더파로 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다.

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한국 남자 골프 선수가 아시안게임 개인전 금메달을 딴 건 2010년 광저우 대회 김민휘 이후 16년 만이다.

놀라운 우승이었다. 김주형은 지난 주말 미국에서 프레지던츠컵에 출전했다. 온 열정을 쏟아야 하는 국제 대항전을 마치자마자 미국에서 일본행 비행기에 올랐다. 아시안게임 참가를 위해서였다. 두 대회 모두 김주형에게는 놓칠 수 없는 무대.

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시차 적응도 되지 않을 상황. 여기에 환경도 매우 달랐다. 잔디도 다르고, 김주형 입장에서는 생소한 코스에서 아시안게임을 곧바로 치러야 했다.

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1라운드를 3언더파 공동 7위로 시작하며 적응을 한 김주형은 2라운드 7언더파 공동 5위로 순위를 끌어올렸고, 3라운드에서 12언더파까지 타수를 줄여 단독 1위로 치고 나갔다. 그리고 마지막 4라운드 안정적인 경기 운영을 하며 2위 그룹과 3타 차이 편안한 우승을 차지했다.

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이번 금메달에는 병역 혜택이 걸려있다. PGA 투어에서 제약 없이 활약하기 위한 절대 조건 중 하나. 거기에 대한 열정이 대단했는지, 살인적 스케줄도 김주형을 막아설 수 없었다.

한편, 문도엽 김성현과 함께 한 단체전은 2위로 은메달을 목에 걸었다. 마찬가지로 PGA 투어에서 뛰는 김성현 역시 병역 혜택이 간절했지만 원하던 바를 이루지 못했다. 문도엽은 개인전 8언더파 공동 8위, 김성현은 1오버파 공동 24위를 기록했다. 단체전 금메달은 중국에 돌아갔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com