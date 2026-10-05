'특별한 동행, 특별한 결실' 리빙 레전드 신지애, 두산건설 서브후원 속 JLPGA 최초 메이저 '커리어 그랜드슬램'·'영구시드' 동시 달성

한국 여자골프 레전드 신지애가 두산건설과 동행 이후 두번째 메이저 우승을 기록하며, JLPGA 최초 '커리어 그랜드슬램'과 한국인 최초 영구시드 확보를 동시에 달성했다. 사진제공=KPS

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[스포츠조선 정현석 기자]한국 여자골프의 '살아있는 전설' 신지애가 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 사상 최초로 '커리어 그랜드슬램'을 달성함과 동시에 한국인 최초 JLPGA '영구시드'를 확보하며 한국 골프사에 또 하나의 위대한 이정표를 세웠다.

두산건설과의 서브후원 계약 이후 거둔 두차례의 우승 모두 메이저 타이틀로 장식하며 특별한 동행도 빛을 발했다.

신지애는 지난 4일 일본 효고현 다카라즈카 골프클럽(파70)에서 막을 내린 JLPGA 투어 제59회 일본여자오픈 골프선수권대회(총상금 1억 5000만 엔)에서 최종 합계 11언더파 269타로 구와키 시호(일본)와 동타를 이룬 뒤, 3차 연장 끝에 약 5m 거리의 극적인 버디 퍼트를 성공시키며 우승컵을 들어 올렸다.

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이번 우승으로 신지애는 JLPGA 투어 역사의 패러다임을 바꿨다.

투어 챔피언십 리코컵(2015·2018년), 월드 레이디스 챔피언십 살롱파스컵(2018·2025년), JLPGA 선수권대회(2018년)에 이어 마지막으로 남아 있던 일본여자오픈 왕좌에 오르며 JLPGA 역사상 최초로 4대 메이저 대회를 모두 제패하는 '커리어 그랜드슬램'을 완성했다.

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동시에 JLPGA 정규 투어 통산 30승 고지를 밟으며 역대 7번째이자 한국인 선수 최초로 JLPGA 영구시드를 확보했다. 이미 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 영구시드를 보유하고 있는 신지애는 한일 양국 투어에서 영구시드를 모두 가진 최초의 선수라는 독보적인 커리어를 구축하게 됐다.

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이번 대기록은 국내 유일 후원사인 두산건설과의 특별한 인연 속에서 완성돼 의미를 더한다.

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두산건설은 지난해 3월 신지애와 서브후원 계약을 체결했다.

당시 프로 통산 65승을 기록 중이던 신지애와 창립 65주년을 맞이한 두산건설의 만남은 화제를 모았다. 11년 만의 한국 기업 후원이었다.

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결실은 곧바로 나타났다. 계약 체결 두 달 만인 2025년 5월, 살롱파스컵에서 7년 만의 JLPGA 메이저 우승을 거머쥔 데 이어, 올해 일본여자오픈까지 제패하며 두산건설과 손을 잡은 이후 거둔 2승을 모두 메이저 대회로 장식했다.

신지애의 역할은 개인의 성적에 그치지 않았다.

올 시즌을 앞두고 호주 멜버른 전지훈련에서 자신을 롤모델로 꼽아온 띠동갑 후배 임희정과 동반 훈련을 진행하며 경기 운영 노하우, 멘탈 관리, 프로로서의 자세 등을 전수했다. 두산건설 We've 골프단이 지향하는 '원팀' 문화에 베테랑으로서 든든한 버팀목 역할을 해낸 것.

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두산건설 관계자는 "신지애 선수가 오랫동안 염원해 온 JLPGA 커리어 그랜드슬램과 영구시드 확보라는 대기록을 함께하게 되어 매우 뜻깊다"며 "유일한 국내 기업 후원사로서 앞으로도 신지애 선수가 편안한 환경에서 후배들과 시너지를 내며 한국 여자골프의 새 역사를 써 내려갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com