람은 4천억 손절, 디섐보는 잔류? 파산 신청 LIV골프 중대 기로…엑소더스 현실화?

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[스포츠조선 박상경 기자] 욘 람(스페인)의 결별 선언으로 LIV골프의 운명이 중대 기로에 놓였다.

람의 변호사인 존 벡은 8일(한국시각) 미국 야후스포츠와 인터뷰에서 "LIV 2.0이 제안한 조건을 검토한 결과 받아들일 수 없다고 판단했다"며 결별 의사를 밝혔다.

람은 2022년 6월 계약금 3억달러(약 4013억원)를 받고 LIV골프로 이적했다. 이 금액의 상당수를 받지 못한 것으로 알려졌다. 지난 달 미국 뉴욕주 법원에 파산 보호(챕터11)를 신청한 LIV골프가 제출한 주요 채무자 목록에 람은 가장 윗 부분에 이름을 올린 바 있다.

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이럼에도 람이 LIV골프와 결별을 택한 것은 불분명한 미래 탓으로 보인다. LIV골프는 사우디아라비아국부펀드(PIF)의 자금 지원 중단 선언 이후 새 투자자 찾기에 골몰했다. 지난 8월 영국계 사모펀드 BC파트너스와 손을 잡는 데 성공했다. 하지만 BC파트너스의 투자는 PIF 시절에 크게 못 미치는 것으로 드러났다. LIV골프가 내년에 명맥을 유지하더라도 대회 및 상금 규모는 큰 폭으로 줄어들어 사실상 유명무실한 단체로 전락할 것이라는 우려가 이어져 왔다.

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이미 일부 선수들은 LIV골프와 결별을 택했다. '메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카(미국)가 올 초 PGA(미국프로골프)투어가 제시한 재정적 손해를 떠안고 복귀를 택했다. 최근에는 세르히오 가르시아(스페인), 패트릭 리드(미국)가 LIV골프를 떠나기로 했다. LIV골프 최다 우승자인 호아킨 니만(칠레)도 "미래에 대해 확신이 없다"며 LIV골프와 결별할 뜻을 내비친 바 있다.

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람이 떠나면서 브라이슨 디섐보(미국)의 행보에도 관심이 쏠리고 있다. 디섐보는 그동안 LIV골프에 가장 우호적인 스탠스를 취해왔다. PGA투어가 켑카 복귀 후 '복귀 선수 지원 프로그램'을 들고 나와 람과 디섐보, 캐머런 스미스(호주)에게 손을 내밀었을 때도 거부 의사를 명확히 했다. 지난 달 LIV골프가 BC파트너스와 함께 주최한 설명회에도 디섐보가 선수 대표 중 한 명으로 참가한 바 있다. 그러나 람이 손절을 택한 상황에서 디섐보도 동요할 가능성을 배제할 수 없다. 디섐보 외에도 PGA투어에서 LIV골프로 넘어왔던 상위권 선수들이 대거 이탈하는 소위 '엑소더스'가 현실화될 가능성도 있다.

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LIV골프와 BC파트너스도 발등에 불이 떨어진 모양새다. 양측은 7일 구조조정 지원 계약을 공식화 했다. 당초 BC파트너스는 오는 14일까지 재정적 청구권을 가진 선수 50%를 붙잡고, 이들에게 지불해야 할 금액이 LIV골프 선수 채무 3분의 2 이상이어야 하며, 이 기준이 충족되지 않을 시 계약을 파기할 수 있다는 조건을 내밀었으나, 최근 이 조항을 삭제하고 선수 확보 숫자도 '사업 지속을 위해 필요한 만큼'으로 문구를 수정한 상태다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com