'극한경기' 미식축구는 잘 했는데…PGA 도전장 낸 레전드 예선 최종R 황당 실격, 대체 뭘했길래

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[스포츠조선 박상경 기자] 내셔널풋볼리그(NFL) 쿼터백이자 해설가로 명성을 떨쳤던 토니 로모가 PGA(미국프로골프) 진출에 실패했다.

미국 골프닷컴은 11일(한국시각) '로모가 콘페리(2부)투어 예선에서 실격처리 됐다'고 전했다. NFL 최고 인기 팀으로 꼽히는 댈러스 카우보이스에서 13년 간 쿼터백으로 뛰었던 로모는 은퇴 후 해설가 생활을 하다 PGA의 문을 두드렸다.

로모는 Q-스쿨로 통칭되는 콘페리투어 예선인 1차 스테이지에 나섰다. 첫 36홀에서 76타, 75타를 치면서 선두와 13타차로 다음 라운드에 오른 그는 최종라운드 전반을 1오버파 37타로 마감하면서 순위를 끌어 올릴 수 있는 찬스를 잡았다. 하지만 로모는 더 이상 타수를 줄이지 못하면서 다음 라운드 진출에 실패했다. 커트라인에 3타차였으니 나름 아쉬운 결과라 할 만.

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그러나 로모의 기록은 리더보드에서 사라졌다. 골프닷컴은 '로모가 경기 지연 뿐만 아니라 스코어카드 오기로 실격 됐다'고 전했다. 후반 플레이 도중 시간 지연 경고를 받은 가운데, 실제 타수보다 2타 적게 스코어카드를 적어낸 게 밝혀졌다. PGA투어 관계자는 "로모가 스코어카드를 너무 서둘러 작성했고, 서명하기 전 꼼꼼하게 확인하지 않았다"고 지적했다.

로모는 이번 대회 기간 동안 해설가 자리에서 물러난 사실이 밝혀졌다. 2020년 CBS스포츠와 10년 총액 1억8000만달러 계약을 맺은 것으로 알려진 로모는 지난 7월 위스콘신주에서 음주운전 혐의로 체포됐고, 9월 유죄를 인정하고 휴식 중이었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com