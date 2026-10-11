유현조-이대한-야마시타 미유, KLPGA-KPGA-LET 같은 날 우승자 됐다

사진제공=KLPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 유현조와 이대한이 웃은 날.

유현조와 이대한이 같은 날 KLGPA, KPGA 우승 트로피를 들어올렸다.

유현조는 11일 경남 양산시 에이원CC에서 열린 HJ중공업·동부건설 챔피언십 우승을 치자했다.

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변형 스테이블포드 방식으로 진행된 이 대회는 이글 5점, 버디 2점, 파0점, 보기 -1점, 더블보기 이하 -3점으로 기록돼 총점으로 우승자를 가린다. 유현조는 4라운드 합계 52점으로 51점의 공동 2위 김민선과 안지현을 가까스로 따돌리고 우승컵을 들어올렸다.

유현조는 개인 통산 4승째를 거뒀다. 올시즌은 2승이다. DB위민스 챔피언십에서 우승했었다. 이번 대회 우승 상금은 1억8000만원.

사진제공=KPGA

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이대한은 올해 신설된 KPGA 어메이징크리 오픈의 최종 승자가 됐다. 충남 당진시 플라밍고CC에서 막을 내린 이 대회에서 이대한은 최종 4라운드에서 4언더파를 치며 4라운드 합께 18언더파를 기록해 1위로 경기를 마쳤다. 3라운드까지 공동 선두를 달렸던 미국의 브랜든 케왈라마니를 겨우 1타차로 이기며 우승 상금 1억4000만원을 거머쥐었다.

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2010년 데뷔해 2024년 눈물의 첫 우승을 했던 이대한은 올해에도 이렇다 할 성적을 거두지 못했는데, 시즌 첫 톱10 대회를 우승으로 장식하는 기염을 토했다.

연합뉴스

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한편, 경기도 고양시 뉴코리아CC에서 끝난 유럽여자프로골프투어(LET) 아람코 챔피언십에서는 일본의 야마시타 미유가 4라운드 합계 22언더파를 기록하는 무시무시한 경기력으로 정상에 올랐다. 우승 상금은 30만달러. 이 대회 3연패에 도전했던 한국의 김효주는 13언더파 공동 7위로 대회를 마쳤다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com