초등학생 팬이 만든 스케치북 삼행시가, KPGA 우승자를 만들었다는데...

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "아내와 초등학생 팬이..."

이대한의 통산 2승, 새롭게 시작된 대회 '어메이징크리 오픈'에서 완성됐다.

이대한은 11일 플라밍고CC에서 막을 내린 KPGA 투어 어메이징크리 오픈에서 4라운드 합계 18언더파로 우승을 차지했다.

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2024 시즌 최종전 투어챔피언십에서 늦깎이 우승자가 되며 감격의 눈물을 흘렸던 이대한은, 올시즌 부진을 이 우승 한 방으로 단숨에 떨치게 됐다. 이 대회 우승 전까지 톱10 기록이 한 번도 없던 올시즌이었다.

다음은 이대한과의 일문일답.

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-'어메이징크리 오픈'의 초대 챔피언이 됐다. 우승 소감은?

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우선 육아하면서 항상 내 옆에서 헌신해주는 아내가 가장 먼저 생각난다. 오늘 스케치북에 이름으로 삼행시를 지어 들고 따라오면서 응원해준 초등학생 팬도 큰 힘이 됐다. 대회 기간 내내 날씨가 좋은 상황에서 만족스러운 기량 펼칠 수 있어 기쁘고 두번째 우승 정말 하고싶었는데 생각한 것 보다 빨리 한 것 같아서 정말 기쁘다. 마지막 홀까지 브랜든 케왈라마니 선수와 타수 차이가 많이 나지 않았고 18번홀(파5)까지만 해도 동타인 줄 알았다. 오늘 전체적으로 안정적인 경기 운영을 펼쳐 이렇게 우승까지 달성할 수 있었던 것 같다.

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-최종 라운드 총평을 하자면?

대회 기간 동안 바람이 일정하게 불었고 날씨가 정말 완벽했다. 페어웨이 관리가 잘 되어 있었고 그린 컨디션도 정말 좋았다. 여러가지로 완벽하게 세팅된 코스였다. 오늘은 전반부터 잘 풀리고 있다가 10번홀(파4) 보기를 한 후에 주춤했는데 13번홀(파3), 14번홀(파4)에서 긴 거리 퍼트가 들어가면서 연속 버디를 잡았고 내 플레이에만 집중한 점이 우승에 주효한 것 같다.

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사진제공=KPGA

-이전과 달라진 점이 있다면?

지난해 샷의 탄도가 너무 낮아서 지난해 'KPGA 군산CC 오픈'부터 2단 그린이 아이언으로 공략이 잘 안됐다. 또 그린 주변 어프로치 상황에서 실수도 많이 나왔다. 이 때를 기점으로 원래 잘 알고 지내던 GLS골프아카데미의 이재혁 프로한테 레슨을 받고 스윙 교정도 조금 하면서 우드, 드라이버 모두 탄도가 많이 높아졌다. 특히 개인적으로 쇼트게임이 약점이었는데 정말 많이 좋아지면서 다른 선수들만큼 할 수 있게 된 것이 정말 큰 도움이 됐다. 오픈 스탠스로 쇼트게임을 했는데 지금은 크로스 스탠스로 조금 더 가파르게 치는 형식으로 바꿨다. 바꾼 후에 터치가 많이 좋아졌고 결과도 많이 좋아졌다.

-해외투어 경험이 있다. 배운 점이 있다면?

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2024년 'KPGA 투어챔피언십'에서 우승해 제네시스 포인트 15위 안에 들며 지난해 아시안투어 인터내셔널 시리즈 출전 자격을 받아 인터내셔널 시리즈도 출전했다. 2011년도 즈음 큐스쿨을 통해 일본투어에서 뛰었고 또 이전에 KPGA 투어 시드를 잃었을 때는 중국에서 투어를 뛰기도 했다. 다양한 환경에서 여러 선수들과 경쟁한 것이 큰 경험이었다. 인터내셔널 시리즈에 출전할 때 세계적인 선수들의 플레이와 연습 모습을 직접 보며 많이 느끼고 배웠다. 세계적인 선수들도 정말 더운 날씨에 3~4시간씩 연습하는 모습을 보면서 '많이 노력해야 겠다'는 생각이 들었다.

-올해 직전 대회까지 그렇다 할 성적을 내지 못한 것 같은데 조급함은 없었는지?

직전 대회까지 제네시스 포인트 순위는 33위로 나쁘지는 않았는데 조급함은 있었다. 최종라운드에 못 쳐서 톱10에 들지 못한 대회가 3~4번 정도 있었다. 원래 하반기에 잘 치는 편이라 계속해서 기다리는 중이었고 하반기 대회 들며 감각이 점차 좋아져 가지고 '이제 할 수 있겠다' 싶었는데 이번에 기회 제대로 잡았다.

사진제공=KPGA

-본 대회 우승으로 '제네시스 챔피언십' 출전을 사실상 확정했는데?

KPGA 투어와 DP월드투어 공동 주관으로 열리는 '제네시스 챔피언십'에는 첫 출전이다. 지난해 이정환 선수가 우승했는데 같은 아카데미에 있고 또 친한 사이이기에 이어서 좋은 성적 보일 수 있도록 최선을 다 해보겠다.

-올 시즌 목표가 있다면?

2024년 시즌 최종전 'KPGA 투어챔피언십'에서 우승했을 때 자신감도 많이 오르고 감이 좋아진 상태에서 곧바로 비시즌을 맞이하게 돼 아쉬웠다. '어메이징크리 오픈' 이후 큰 대회가 남았기에 마지막까지 힘을 내서 반드시 제네시스 포인트 톱10에 들 수 있도록 노력해 보겠다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com