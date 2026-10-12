'놀라운 창의성'을 정체성으로… 신설 '어메이징크리 오픈' 성공 개최, 국내 남자 골프 활성화에 이바지

어메이징크리 오픈'에서 샷을 하고 있는 팀 어메이징크리 선수

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[스포츠조선 정현석 기자]프리미엄 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 타이틀 스폰서로 참여한 KPGA 투어 '어메이징크리 오픈'이 지난 8일부터 11일까지 충남 당진 플라밍고CC에서 나흘간 열린 일정을 마치고 성공리에 막을 내렸다.

올해 처음 개최된 '어메이징크리 오픈'은 최근 대회 수 감소로 인해 출전 기회가 점차 좁아지던 국내 남자 프로골퍼들에게 기량을 펼칠 무대를 넓혀주고, 국내 남자 골프 저변을 활성화하기 위해 신설됐다.

어메이징크리는 단순 선수 개인에 대한 개별 후원을 넘어 투어 전체를 뒷받침하는 타이틀 스폰서로 나서며 한국 프로골프 발전에 힘을 보탰다.

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시즌 막바지에 펼쳐진 이번 대회는 선수들에게 남은 시즌 상금과 포인트를 추가로 확보하고 다음 시즌을 차분히 준비할 수 있는 기회를 제공했다. 출전 선수들은 나흘간 최선의 기량을 선보이며 열띤 경쟁을 펼쳤고, 골프 팬들은 국내 정상급 선수들의 역동적이고 수준 높은 플레이를 현장에서 생생하게 즐겼다.

어메이징크리 오픈'에 출전하는 선수들이 기념촬영을 하고 있다

어메이징크리가 이번 타이틀 스폰서십을 결정한 배경에는 '선수들이 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하겠다'는 의지가 담겨 있다. 선수들의 도전을 뒷받침하는 것이 곧 국내 골프 산업의 장기적인 성장으로 이어진다는 판단에서다.

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이번 대회 개최는 '어메이징+크리에이션'이란 어메이징크리의 브랜드 정체성과도 맞닿아 있다.

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잔디 상태, 바람, 기온, 지형 등 매 샷 달라지는 가혹한 환경을 극복하고 창의적인 샷을 만들어낼 때 스코어가 개선되는 골프의 본질처럼, 선수들이 한계에 도전하고 스스로의 가능성을 증명할 수 있는 무대를 마련하겠다는 취지다.

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그동안 국내외 주요 투어 프로들을 후원해 온 어메이징크리는 이번 대회를 통해 투어 후원으로 활동 영역을 대폭 넓혔다. 선수들의 출전 기회를 확보하는 동시에 팬들에게는 현장 관람의 기회를 제공하며 '선수-투어-팬'을 하나로 아우르는 후원 활동을 이어가게 됐다.

어메이징크리 오픈 초대 우승자 이대한.

어메이징크리 관계자는 "첫 어메이징크리 오픈을 통해 선수들이 한 경기라도 더 뛰고, 자신들의 가능성을 펼칠 수 있는 무대를 함께 만들었다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "이번 대회가 선수들에게는 다음 시즌을 준비하는 발판이 되고, 골프 팬들에게는 국내 남자 골프의 진정한 매력을 느낄 수 있는 시간이 되었기를 바란다"고 전했다.이어 "골프를 기반으로 성장해온 브랜드로서 선수들의 도전과 투어의 지속적인 성장을 함께 뒷받침하고자 한다"면서 "앞으로도 단순 선수 후원에 그치지 않고 투어와 팬, 골프 문화 전반으로 활동 영역을 넓혀 국내 골프 산업과 함께 성장하는 프리미엄 골프웨어 브랜드로서의 행보를 이어갈 것"이라고 강조했다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=어메이징크리