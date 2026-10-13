LIV골프 남으면 라이더컵 못 뛴다…DP월드투어 "둘 중 하나 선택하라"

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 생존을 위해 몸부림치는 LIV골프에 또 하나의 악재가 날아들었다.

DP월드투어(유러피언투어)가 내년부터 LIV골프 선수들의 투어 회원 자격을 인정하지 않기로 했다. 미국 골프닷컴은 13일(한국시각) 'DP월드투어가 내년부터 LIV골프 활동 병행을 허용하지 않기로 했다'고 전했다. DP월드투어의 가이 키닝스 CEO는 영국 BBC를 통해 "우리는 투어를 보호하기 위한 규정이 있으며, 모든 회원은 이를 준수해야 한다"며 "규정에 따를 의사가 없는 선수가 우리 투어에 가입하려 해선 안된다"고 말했다.

그동안 DP월드투어는 LIV골프 선수들에게 조건부 출전 허가를 내줘 두 투어 활동을 병행할 수 있도록 했다. 욘 람(스페인), 티렐 해튼(잉글랜드) 등이 이 규정을 통해 DP월드투어 회원 자격을 유지해왔다.

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DP월드투어의 이번 조치로 내년 라이더컵 영향도 불가피해졌다. 미국팀과 싸울 유럽팀의 일원이 되기 위해선 DP월드투어 회원 자격이 필요하다. 하지만 내년에도 LIV골프에서 뛰면 DP월드투어에 참가할 수 없고, 자연스럽게 라이더컵 출전 자격도 잃게 되기 때문이다.

지난 달 뉴욕주 법원에 파산 보호(챕터11)를 신청했던 LIV골프는 오는 25일까지 새 리그 참가 신청을 받는다. DP월드투어는 내달 16일까지 회원 신청을 받는다. DP월드투어는 선수들에게 내년 활동할 투어를 사전에 밝히도록 할 방침이다. LIV골프 참가 의사를 숨기고 DP월드투어 회원 자격을 취득한 뒤 LIV골프에서 활동하면 회원 자격이 박탈될 수 있다.

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그동안 두 단체를 오갔던 람, 해튼 등 여러 선수들이 양자택일 갈림길 앞에 놓이게 됐다. 람은 이미 LIV골프의 새 리그에 참가하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 반면 해튼은 향후 거취를 공개적으로 확정하지 않았다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com