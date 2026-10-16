6조 넘게 쏟아붓고 결국 존폐 기로…LIV골프, 이달 말 운명 결정된다

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[스포츠조선 박상경 기자] 파산보호(챕터11)를 신청한 LIV골프가 이달 말 존폐의 갈림길에 선다.

미국 골프닷컴은 15일(이하 한국시각) 'LIV골프의 운명을 결정할 시한이 제시됐다'고 전했다. 이날 뉴저지주 연방파산법원에서 진행된 심리에서 마이클 캐플런 판사는 LIV골프 측에 운영 종료와 새 리그 출범 중 어느 쪽을 선택할지 물었고, LIV골프 대리인인 로버트 피츠제럴드 변호사는 "이달 말까지 결정될 것으로 예상한다"고 답했다.

이날 법원은 LIV골프와 투자사 BC파트너스 사이의 구조조정 지원 협약을 승인했다. 최대 3억달러의 대출-투자 자금을 조달하는 내용으로, 초기 지원액은 400만달러다. 다만 협약 승인과 경영 정상화 계획의 최종 인가는 별개다. 캐플런 판사는 "이번 결정이 리그의 존속이나 청산 가운데 실현 가능한 길을 찾기 위한 첫 단계일 뿐"이라고 선을 그었다.

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LIV골프는 선수들에게 지분 52.5%를 배분하고, BC파트너스와 다른 투자자들이 45%, 경영진이 2.5%를 갖고 선수들에게 계약 보너스도 제공하는 안을 들고 나왔다. 하지만 브라이슨 디섐보, 저스틴 존슨 등 기존 선수들과 맺은 계약이 새로운 사업 모델과 맞지 않아 재협상이 필요하다는 입장을 드러내왔다. 법원 측은 디섐보 등 선수 19명의 기존 계약을 거절할 수 있도록 승인했다.

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욘 람은 이미 LIV 2.0이 제시한 조건을 받아들일 수 없다며 결별을 택했다. 다비드 푸이그, 아드리안 메롱크 역시 LIV골프를 떠났다. BC파트너스는 리그 운영에 필요한 선수, 반드시 확보해야 하는 선수가 갖춰지지 않으면 투자를 철회할 수 있는 조건을 단 건으로 알려진 바 있다.

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일부 선수들은 DP월드투어(유러피언투어) 진출을 모색 중이다. DP월드투어는 2027년 LIV골프 참가 선수들에게 회원 자격을 허용하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 피츠제럴드 변호사는 이 조치에 대해 "LIV골프의 선수 영입과 구조조정을 방해하려는 시도로 보인다"며 반경쟁적인 형태라고 우려를 제기했다.

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LIV골프는 오는 26일까지 선수 등록을 받는다. 이 시기에 유의미한 구성이 이뤄지지 않는다면, 결국 LIV 2.0의 출범도 어려워질 전망이다. 사우디아라비아국부펀드(PIF)로부터 50억달러(약 6조원) 이상을 지원 받으며 PGA(미국프로골프)투어에 맞섰던 LIV골프의 현실이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com