우승 못하고 번 상금만 100억인데...하, 첫 우승이 이렇게나 어렵다니

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 하, 우승이 이렇게나 어렵다니.

LPGA 투어에서 활약중인 최혜진이 또 우승 문턱에서 좌절했다. 벌써 5번째 준우승이다.

최혜진은 18일 중국 상하이 서산골프클럽에서 막을 내린 뷰익 LPGA 상하이 대회를 최종 2위로 마감했다.

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KPGA 무대를 평정하고 2022 시즌 LPGA 무대에 도전한 최혜진. 데뷔 시즌부터 톱10 피니시를 10번이나 하며 가능성을 보였다. 우승은 없지만, 꾸준한 활약으로 우승에 대한 기대감을 높였다.

LPGA 데뷔 후 준우승만 4회, 3위 5회. 우승만 남았다. 그리고 그 어느 때보다 우승 가능성을 높인 최혜진이었다.

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최혜진은 이번 대회 3라운드까지 하루도 선두 자리를 내주지 않았다. 3라운드도 1타 차 1위로 최종 라운드에 들어갔다.

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하지만 7번홀과 8번홀에서 연속 보기를 범하며 흔들리기 시작했다. 그 사이 중국의 인뤄닝이 야금야금 따라잡았다. 그리고 인뤄닝이 10번홀 버디를 치며 최혜진과 공동 선두가 됐다.

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후반은 사실상 두 사람의 1대1 대결. 승부는 16번홀에서 갈렸다. 인뤄닝이 버디를 기록하며 파에 그친 최혜진에 앞서나갔다. 그리고 인뤄닝이 파3 17번홀에서도 2홀 연속 버디 사냥에 성공하며 1홀을 남기고 2타차로 벌려 사실상 승부를 결정지었다. 최혜진은 마지막 18번홀 버디로 끝까지 포기하지 않는 모습을 보였지만, 인뤄닝이 침착하게 파 세이브를 하며 우승 트로피를 들어올렸다. 인러닝은 아이치-나고야 아시안게임 은메달에 이어 고국에서 LPGA 통산 통산 7승째를 따냈다.

최혜진의 5번째 준우승. 이로써 최혜진은 LPGA 투어 데뷔 후 우승 없이 723만1117달러의 상금을 쌓아올리게 됐다. 한화로 100억원 가까운 거액이다.

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한편, 한국의 양희영은 18번홀 이글로 4라운드 최종 8언더파 단독 3위로 대회를 마쳤다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com