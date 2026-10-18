"골프재능 없다고 생각하는 선수들에게 희망을" 포기하지 않으면 꿈은 이뤄진다,'56위→우승' 83번째 대회 연장 끝 생애 첫 우승, 마서영 초대 챔피언 등극[아이스버그골프·서울신문 오픈]

마서영 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 FR 우승 축하 물세례

마서영 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 FR 우승 트로피

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[스포츠조선 정현석 기자]마서영이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 데뷔 83개 대회 만에 생애 첫 우승 트로피를 들어 올리며 '아이스버그골프·서울신문 오픈'의 초대 챔피언 자리에 올랐다.

마서영은 18일 경기도 이천시 H1 클럽(파72)에서 열린 대회 마지막 날 3라운드에서 1타를 잃어 최종 합계 4언더파 212타를 기록, 성유진과 동타를 이루며 연장전에 돌입했다.

비바람이 몰아치는 궂은 날씨 속에서 펼쳐진 연장 2차전 접전 끝에 마서영은 성유진을 제치고 우승을 확정 지었다.

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이번 우승으로 마서영은 상금 2억 7000만 원을 확보함과 동시에, 종전 56위에 머물며 걱정했던 내년 투어 출전권 문제를 단숨에 해결하고 2028시즌까지 5년간의 출전권을 보장받았다.

마서영 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 FR 3번홀 아이언샷

이날 경기는 강한 비바람으로 인해 챔피언 조 선수들이 타수를 잃으며 팽팽한 혼전 양상으로 흘렀다. 단독 선두로 출발한 마서영은 전반 홀 티샷이 흔들리며 버디 2개, 보기 3개로 1타를 잃었다.

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후반 들어 성유진이 14번 홀(파3) 버디로 2타 차 단독 선두로 치고 나갔으나, 15번 홀(파4) 보기와 16번 홀(파5) 보기를 잇달아 범하며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다. 결국 성유진과 마서영이 동타로 3라운드를 마치며 연장전이 성사됐다.

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마서영 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 FR 우승 확정후 포즈

18번 홀(파4)에서 열린 연장 1차전에서 두 선수 모두 파를 기록하며 팽팽한 흐름을 이어갔으나, 2차전에서 승부가 갈렸다.

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마서영은 두 번째 샷을 홀 8.4m에 떨어뜨린 뒤 침착하게 투 퍼트로 파로 마무리 했다.

반면, 성유진은 두 번째 샷이 그린 뒤로 넘어가면서 칩 샷 후 5.2m 파 퍼트를 남겼으나, 이를 놓치며 보기를 기록, 우승을 내줬다.

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챔피언조와 연장전 경험이 처음이었던 마서영은 흔들리지 않는 집중력을 발휘하며 첫 우승의 기쁨을 누렸다.

마서영 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 FR 우승 확정후 미소

경기 후 인터뷰에서 마서영은 "다른 선수 못지않게 연습도 많이 했는데 우승하지 못해 '나는 골프에 재능이 없나' 하고 생각했었다. 하지만 끝까지 물고 늘어지는 지구력 만큼은 자신 있다. 골프 재능이 없다고 생각하는 선수들에게 내 우승이 희망이 되었으면 좋겠다"는 감동 어린 소감을 남겼다.

마서영의 반등 뒤에는 혹독한 피지컬 트레이닝이 있었다. 2024년 성적 부진으로 출전권을 잃었던 그는 지난겨울 웨이트 트레이닝에 집중했다.

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그는 "작년 겨울 웨이트 트레이닝을 통해 근력을 키우면서 비거리가 크게 늘었다. 덕분에 짧은 클럽으로 그린을 공략할 수 있어 성적이 크게 향상됐다. 초등학교 때까지 인라인스케이트 선수 생활을 했던 것도 샷을 할 때 균형을 잡는 데 큰 도움이 됐다"고 부단한 노력의 결과임을 설명했다.

성유진 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 FR 2번홀 그린 파악

이번 우승으로 '인생 역전'을 이룬 마서영은 앞으로의 투어 생활에 대해 "이번 우승으로 스스로 10단계 정도 성장했다고 본다. 이제 걱정 없이 즐기면서 남아있는 2개 대회를 치를 수 있을 것 같다. 한 번 더 우승을 목표로 해보고 싶다"는 포부를 밝혔다.

이날 나란히 2타씩을 줄인 이예원과 김시현이 최종 합계 3언더파 213타로 공동 3위, 최은우, 김민솔, 이채은, 김민주가 2언더파 214타 공동 5위로 대회를 마쳤다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com