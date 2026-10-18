무서운 비도, 바람도 '코리안 헐크'를 막아설 순 없었다...정찬민, 감격의 통산 3승

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 비도, 바람도 막지 못한 '코리안 헐크'

정찬민이 통산 3승째를 달성했다. 엄청난 비와 바람이 휘몰아친 최종 라운드였지만, 정찬민의 기세를 꺾지는 못했다.

정찬민은 18일 경기도 파주시 서원밸리CC에서 막을 내린 KPGA 투어 더채리티 클래식에서 4라운드 합계 19언더파로 우승을 차지했다. 1라운드부터 끝까지 선두 자리를 내주지 않아 와이어 투 와이어 우승을 달성했다.

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쉽지 않았다. 3라운드 종료까지는 쉬울 줄 알았지만 말이다.

이번 대회 물오른 샷감을 보인 정찬민은 3라운드까지 23언더파를 기록하며 통산 3승을 예약해놓은 듯 했다. 하지만 변수는 수도권 지역을 휘감은 엄청난 비구름이었다. 이날 아침부터 내린 폭우로 경기가 중단되기도 했다. 비 뿐 아니라 바람까지 심하게 불었다. 도저히 정상 플레이가 불가능한 정도의 날씨 악재였다.

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3라운드까지 그렇게 잘 치던 정찬민도 흔들렸다. 경기 중단까지 4타를 잃었다. 그나마 3라운드까지 벌려놓은 차이가 있어 선두 자리를 내주지는 않았다.

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하지만 악조건 속에서도 동반 라운드를 하며 집중한 신상훈과 김백준이 끝까지 포기하지 않고 따라왔다. 2타 차이까지 쫓아왔다.

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파3 17번홀. 정찬민의 티샷이 벙커에 빠졌다. 하지만 여기서 정찬민이 천금의 파 세이브를 한다. 압박감이 클 퍼팅을 성공시키며 그 때서야 웃음을 되찾았다. 마지막 18번홀은 안정적으로 플레이 했다. 신상훈이 마지막 홀 버디를 치며 따라왔지만, 침착하게 파를 지키며 우승을 차지했다. 2023년 2승 후, 3년 만의 우승이었다.

정찬민은 이번 시즌 힘을 많이 빼고, 거리 욕심보다 자신 만의 리듬을 유지하는 골프로 주가를 끌어올리고 있다. 거리는 거리대로 멀리 치면서, 정확성까지 더해지니 대회마다 꾸준하게 상위권에 이름을 올렸다. 파운더스컵과 골프존 오픈에서 준우승을 하며 우승만을 남겨뒀다. 특히 골프존 오픈은 우승을 따놓은 당상에서 신상훈의 추격을 허용하며 연장전에서 역전패해 아픔을 남겼었는데, 이날 그 아픔을 제대로 날렸다.

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신상훈의 마지막 버디도 의미 있었다. 단독 2위로 상금을 대폭 끌어올렸음은 물론, 제네시스 대상 포인트에서도 장유빈, 정찬민을 제치고 단독 1위로 올라섰기 때문이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com