고객 돈 2006억 꿀꺽…PGA투어, 사기 의혹 휩싸인 후원사와 결별

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[스포츠조선 박상경 기자] PGA(미국프로골프)투어가 타이틀 스폰서사와 후원 계약을 파기해 관심이 쏠린다.

미국 골퍼인사이트는 16일(한국시각) 'PGA투어가 머틀비치 클래식의 공동 타이틀 스폰서인 원플라이트 인터내셔널과 관계를 끊었다'고 전했다. 머틀비치 클래식은 2024년부터 시작됐으며, 올해는 브랜트 스니데커가 최종합계 18언더파로 우승해 통산 10승을 달성한 바 있다. 원플라이트는 지난해부터 머틀비치 클래식의 공동 타이틀 스폰서로 참여했다. 관광 홍보기구 비지트 머틀비치와 함께 대회를 후원했으며, 올해는 총상금 400만달러의 절반 규모인 200만달러를 지원한 것으로 알려졌다.

원플라이트는 미국 콜로라도주에 본사를 둔 민간 전용기 예약-중개 업체다. 고객으로부터 비행시간에 해당하는 금액을 미리 받고 예약을 제공하는 사업을 운영해 왔다. 그러나 지난 9월 중순부터 항공편 운영을 중단하면서 문제가 불거졌다. 회사 측은 당시 운영 상황을 종합적으로 점검하기 위한 조치라고 설명했다.

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하지만 충격적인 소식이 들려왔다. 전용기 이용을 위해 선불금을 낸 개인과 기업이 돈을 돌려받지 못했다며 미국 연방법원에 소장을 제출한 것. 소장에는 원플라이트가 신규 고객의 예치금으로 기존 고객에 대한 의무를 이행하는 등 폰지 사기와 유사한 방식으로 자금을 운영했다는 주장이 적혔다. 또 이들이 예치금을 PGA투어와 포뮬러원(F1) 맥라렌 레이싱팀의 마케팅 및 후원 활동에 사용했다고 주장했다.

머틀비치 클래식 대회 자체가 취소되는 건 아니다. 골퍼인사이트는 '비지트 머틀비치가 여전히 타이틀 스폰서 지위를 유지 중이며, 대회 운영사도 계획대로 준비 중이다. 총상금 및 운영 방식 역시 기존과 변화가 없을 것'이라고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com