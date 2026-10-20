깜짝 시즌 2승, 새로운 스타 최찬 '초대박'...신한금융그룹 후원 받는다

사진제공=올댓스포츠

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[스포츠조선 김용 기자] 시즌 2승의 달콤한 결실은 새로운 후원사와의 만남.

올시즌 KPGA 투어 2승으로 새로운 스타가 된 최찬이 새로운 후원사를 만났다. 이제부터 신한금융그룹과 한 식구가 된다.

최찬은 그동안 선수 생활의 든든한 동반자였던 대원플러스그룹과의 후원 관계를 잘 마무리하고, 신한금융그룹과 새로운 도전에 나서게 됐다. 최찬은 이번 주 열리는 제네시스 챔피언십부터 신한은행 로고가 새겨진 모자를 쓰고 각종 대회에 출격한다.

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최찬은 2022년 KPGA 투어에 데뷔한 뒤 군 복무를 마치고 2025시즌 정규투어로 복귀했다. 복귀 첫해 KPGA 챌린지투어에서 2승을 거뒀고, 정규투어에서도 네 차례 톱10에 오르며 경쟁력을 입증했다. 올 시즌에는 4월 '우리금융 챔피언십'에서 데뷔 32번째 대회 만에 생애 첫 우승을 차지했고, 8월 '동아회원권그룹 오픈'에서 다시 정상에 오르며 시즌 2승을 달성했다.

꾸준한 성적으로 제네시스 포인트 상위권 경쟁을 이어온 최찬은 9월 '골프존 오픈' 종료 후 'PGA TOUR Q-School' 1차 예선 면제 자격을 얻어 2차 예선 직행을 확정했다.

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이번 계약은 최찬이 국내 무대에서 경쟁력을 입증하고 PGA 투어 진출을 본격적으로 준비하는 시점에 이뤄져 의미를 더한다. 최찬은 신한금융그룹의 든든한 후원을 바탕으로 국내 투어에서 상승세를 이어가는 한편, 'PGA TOUR Q-School'을 비롯한 해외 무대 도전에도 집중할 계획이다.

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최찬은 "그동안 많은 분들의 도움과 응원 덕분에 지금의 자리까지 올 수 있었다"며 "세계 무대를 향한 도전을 신한금융그룹과 함께하게 돼 매우 기쁘다. 올 시즌 2승에 만족하지 않고 Q-School에서도 좋은 결과를 만들어 더 큰 무대에서 경쟁할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com