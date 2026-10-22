얼마나 예쁘길래 "AI 미녀 골퍼" 팬들 열광…실력도 빛났다

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] "세계에서 가장 아름다운 프로골퍼", "AI 미녀 같은 골퍼"

최근 중국 국적 여자 프로골퍼 세키 유리(石昱莉, 영문명 Shi Yuli, 24)를 부르는 말이다.

미모를 칭찬하는 반응이 소셜미디어에 잇따른 가운데, 최근 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회에서 공동 13위에 오르는 성적까지 거두면서 경기력에도 시선이 쏠리고 있다.

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일본 스포츠 전문 매체 데일리스포츠는 세키 유리가 자신의 인스타그램에 2026 뷰익 LPGA 상하이 대회 당시 경기 사진을 올린 뒤 팬들의 반응이 쏟아지고 있다고 전했다. 댓글에는 "너무 귀엽다", "세계에서 가장 귀여운 프로 골퍼", "아름답다" 등의 찬사가 달렸다.

세키 유리가 관심을 끈 것은 외모만이 아니다. 그녀는 지난 15일부터 18일까지 중국 상하이에서 열린 뷰익 LPGA 상하이에서 나흘 동안 안정적인 경기력을 선보였다.

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1라운드 71타, 2라운드 73타, 3라운드 71타, 최종 라운드 72타를 기록해 최종 합계 287타, 1언더파로 공동 13위에 올랐다. 특히 3라운드까지 공동 7위에 자리하며 상위권 경쟁을 펼쳤고, 최종 라운드에서도 이븐파를 기록해 순위를 지켰다.

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세키 유리는 2002년 3월 5일 일본 가나가와현 요코하마에서 태어났다. 중국 국적의 선수로, 다섯 살 때 골프를 시작했고, 2015년부터 중국을 중심으로 선수 생활을 이어갔다. 2018년에는 중국 여자프로골프 투어 회원이 됐다.

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세키 유리의 언니 스위팅(세키 유팅) 역시 프로골퍼다. 일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 우승한 경력도 있는 실력파다. 언니가 일본 무대에서 먼저 이름을 알렸다면, 세키 유리는 중국 투어에서 자신의 경력을 차근차근 쌓아 왔다.

한편 2026 뷰익 LPGA 상하이 우승컵은 중국의 인뤄닝(Ruoning Yin)이 들어 올렸다. 인뤄닝은 최종 합계 11언더파 277타로 정상에 올랐다. 한국의 최혜진은 10언더파 278타를 기록, 1타 차로 준우승을 차지했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com