"미스샷 흔들림 잡았다" 캘러웨이, 관용성·안정성↑ 'TRTL MAX S2S' 국내 출시

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[스포츠조선 정현석 기자]캘러웨이골프 코리아가 오디세이 브랜드의 신제품 말렛 퍼터 'TRTL(터틀) MAX S2S'를 국내 시장에 공식 선보인다.

이번에 출시된 'TRTL MAX S2S'는 기존 오디세이 TRTL 라인업(DB, CH, S, S2S)을 한 단계 확장한 모델이다. 임팩트 순간 페이스 비틀림을 억제하는 '제로토크' 기술의 강점을 유지하면서, 헤드 크기와 중량을 늘려 스트로크 시 일관성과 안정성을 극대화한 것이 특징.

신제품은 높은 관성모멘트(MOI)를 구현하기 위해 소재의 특성을 고려한 무게 배분을 채택했다.

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헤드 중앙 쉘과 솔 부분에는 경량 소재를 적용하는 한편 외곽부에 중량을 집중시켰으며, 솔 전·후방에 각각 2개씩 총 4개의 10g 웨이트를 배치했다. 이를 통해 페이스 중심을 벗어난 미스 히트 시에도 헤드 흔들림을 최소화해 타구의 방향성과 거리 손실을 줄였다.

페이스에는 정교한 거리 컨트롤과 단단한 타구감을 제공하는 'Ai-STAR 인서트'가 적용됐다. 전면의 고강도 우레탄 소재와 후면의 알루미늄을 결합한 듀얼 구조로, 임팩트 시 일관된 볼 스피드와 안정적인 롤을 지원한다. 어드레스 편의성을 높인 시각적 디자인 요소도 강화됐다.

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헤드 상단에 적용된 '듀얼 트랙 얼라인먼트'는 두 개의 직관적인 라인을 통해 목표 지점과의 스퀘어 정렬을 용이하게 돕는다. 둥근 톱 블레이드 형태와 솔 디자인 역시 안정적인 어드레스 셋업을 유도한다.

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아울러 페이스 방향으로 2도 기울어진 'STROKE LAB 120 BLACK' 샤프트와 '리버스 테이퍼 2.0 TRTL 슬림 그립'을 기본 탑재해 제로토크 퍼터 특유의 일관된 스트로크 밸런스를 완성했다.

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캘러웨이골프 코리아 관계자는 "TRTL MAX S2S는 제로토크 퍼터 특유의 페이스 컨트롤 성능에 대형 헤드의 높은 관용성을 결합한 제품"이라며 "퍼팅 시 흔들림을 줄이고 일관된 직진성을 선호하는 골퍼들에게 실질적인 대안이 될 것"이라고 밝혔다.

사진제공=캘러웨이골프 코리아