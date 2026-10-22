아파트 커뮤니티 골프존 비용 싸진다...골프존 GDR PLUS 렌탈 할인, 기존 계약 아파트도 '소급 적용'

골프존이 아파트 커뮤니티 전용 골프 연습 시뮬레이터 GDR PLUS 렌탈 서비스 할인 프로모션을 진행한다. 사진제공=골프존

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[스포츠조선 정현석 기자]골프존이 아파트 단지 내 주민 편의시설인 커뮤니티 골프 연습장의 초기 구축 및 운영 부담을 완화하기 위해 전용 렌탈 서비스 할인 프로모션을 진행한다.

골프존은 비영리 아파트 커뮤니티를 대상으로 'GDR PLUS' 렌탈 서비스 요금을 최대 36% 할인하는 프로모션을 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 총 60대 한정 수량으로 운영되며, 3년형과 5년형 두 가지 렌탈 계약 형태에 모두 인하된 요금이 적용된다. 특히 프로모션 시행 이전에 계약을 완료한 기존 이용 단지에도 인하된 렌탈료를 소급 적용해 신규 단지 뿐 아니라 기존 고객의 운영비 부담도 함께 줄였다.

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골프존은 지난 4월부터 아파트 커뮤니티 시설의 초기 설치비 및 고가 장비 구매 부담을 낮추기 위해 렌탈 기반의 전용 서비스를 선보여 왔다.

이번 요금 인하 조치는 단지별 예산 규모와 운영 방식에 따라 최적화된 조건으로 시설을 구축할 수 있도록 가격 경쟁력을 강화한 차원이다. 렌탈 패키지에는 골프존의 연습 시뮬레이터 'GDR PLUS'를 비롯, 키오스크, 센서, 스윙 플레이트, 오토티업, 프로젝터, 스크린 등 시스템 구축에 필요한 주요 장비 일체가 포함된다. GDR PLUS는 스윙 궤적과 클럽 페이스 움직임 등 동작을 정밀하게 분석해주는 AI 샷 진단 기능을 탑재하고 있다.

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운영 편의성을 위한 사후 관리 서비스도 제공된다. 계약 기간 내 무상 A/S와 함께 시뮬레이터 활용법 안내, 소모품 교체 주기 점검 등을 포함한 정기 점검 서비스를 연 1회 지원한다.

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안규식 골프존 판매사업부 부장은 "아파트 입주 단지의 골프 연습시설 도입과 운영에 필요한 실질적 비용 부담을 낮추기 위해 프로모션을 기획했다"며 "앞으로도 아파트 커뮤니티 시장 내 환경을 고려한 맞춤형 상품과 서비스 경쟁력을 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.