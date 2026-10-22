'스윙의 축을 공간화' 어메이징크리, 서울 청담에 첫 '브랜드 하우스' 오픈, 하이엔드 브랜드 허브 구축

어메이징크리 플래그십 스토어 청담

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[스포츠조선 정현석 기자]골프웨어 브랜드 어메이징크리가 오는 23일 서울 강남구 청담동에 브랜드 첫 플래그십 스토어를 개장하며 오프라인 브랜드 경험 강화에 나선다.

이번 청담 플래그십 스토어는 단순히 제품을 판매하는 매장의 개념을 넘어, 브랜드의 기술력과 디자인 철학, VIP 전용 케어, 아카이브 콘텐츠 등을 종합적으로 선보이는 '브랜드 하우스'로 운영될 예정이다.

2015년 미국 PGA 쇼에서 헤드 중앙에 에어홀이 뚫린 '홀 드라이버'로 이름을 알린 어메이징크리는 2020년 의류 라인을 정식 출범했다. 골퍼의 신체를 9개의 회전축과 9개의 구획으로 분석하는 '알렉시스 9' 디자인 철학을 기반으로 퍼포먼스 골프웨어를 선보여왔다. 2024년부터는 일본, 캐나다, 대만, 태국, 중국 등 글로벌 시장으로 무대를 넓혀가고 있다.

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어메이징크리 플래그십 스토어 청담

이번 청담 플래그십 스토어의 공간 컨셉은 'A NEW AXIS, A NEW PERSPECTIVE(새로운 축, 새로운 관점)'다. 골프 스윙의 핵심 요소인 '축'을 공간 디자인의 기본 원리로 적용했다.

매장 설계는 공간 디자인 스튜디오 WGNB의 백종환 소장이 맡았다.

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1층은 스윙 궤적을 형상화한 곡선 동선을 따라 주요 컬렉션을 하나의 시퀀스로 감상할 수 있도록 꾸며졌다. 대형 LED 미디어 월을 통해 브랜드 캠페인과 아카이브 영상을 상영한다.

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2층은 쇼룸과 VIP 전용 라운지로 구분된다. 특히 2층 VIP 라운지에서는 전용 피팅룸을 갖추고 사전 예약제 프라이빗 피팅 서비스와 1대1 맞춤형 스타일링 상담 등 전용 케어 프로그램을 제공한다.

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또한 신제품 사전 공개를 비롯, 아티스트 및 타 브랜드와의 협업 한정판, 캡슐 컬렉션의 선공개 장소로도 활용된다. 이와 함께 브랜드 후원 선수단인 '팀 어메이징크리' 소속 선수들과의 팬 사인회, 레슨 프로그램 등 고객 참여형 이벤트도 순차적으로 진행할 계획이다.

어메이징크리 오픈에 참여한 선수들이 화이팅을 외치고있다.

어메이징크리는 올해 문을 연 일본 도쿄 오모테산도 힐스 매장에 이어, 이번 청담 플래그십 스토어를 통해 아시아 주요 거점에서 국내외 코어 골퍼들과의 접점을 한층 확대해 나간다는 방침이다.

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어메이징크리 관계자는 "청담 플래그십은 브랜드의 정체성과 기술적 철학을 온전히 전달하는 상징적인 공간"이라며 "VIP 고객은 물론 국내외 골퍼들이 브랜드를 가장 깊이 있게 경험할 수 있는 중심 거점으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

사진제공=어메이징크리