"추위 피하고 온천 즐긴다" '엔저' 속 日 찾는 가을 골퍼들, 일본 규슈 '3박 4일' 일정 선호

사츠마골프&온천리조트

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[스포츠조선 정현석 기자]국내 기온이 크게 떨어지면서 해외로 눈길을 돌리는 골퍼들이 늘고 있다.

특히 엔저가 이어지며 가까운 일본을 찾는 발걸음이 많아지고 있다. 제주보다 따뜻한 규슈 지역을 찾는 골퍼들이 특히 늘고 있는 추세. 온화한 기후와 함께 골프와 온천을 동시에 즐길 수 있는 환경이 대안으로 부각되고 있다. 한국에서 항공편으로 이동 시간이 짧고, 라운드 후 온천 시설을 이용할 수 있다는 장점이 매력적이다.

이에 발맞춰 가고시마에 2개의 골프장을 직접 운영하고 있는 쇼골프의 발걸음도 빨라지고 있다.

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쇼골프에 따르면 일본 가고시마현 '사츠마골프&온천리조트'와 구마모토현 '아카미즈골프&온천리조트'의 올해 9월까지 확정 예약 데이터를 분석한 결과 3박 4일 일정을 선택한 비중이 72.7%로 집계됐다. 반면 2박 3일 일정은 27.3%에 그쳐 여유로운 일정 선호 현상이 뚜렷했다.

제공=쇼골프

리조트별로도 비슷한 흐름을 보였다.

사츠마골프&온천리조트의 3박 4일 예약 비율은 72.1%(2박 3일 27.9%), 아카미즈골프&온천리조트 역시 3박 4일이 73.1%(2박 3일 26.9%)를 기록했다.

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이동 거리와 휴식, 지역 미식 등을 함께 즐기려는 복합 여행 수요가 반영된 결과로 해석된다.

규슈 최남단에 위치한 가고시마 사츠마골프&온천리조트는 18홀 코스와 함께 수영장, 온천 등 부대시설을 갖추고 있어 겨울철 온화한 기후 속에 휴식을 병행하기 적합하다. 구마모토 아소 지역의 아카미즈골프&온천리조트는 아소산 국립공원의 자연경관을 배경으로 라운드를 즐길 수 있지만, 고지대 특성상 겨울철 기온 변화에 유의할 필요가 있다.

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쇼골프 관계자는 "국내 날씨가 쌀쌀해지면 라운드 환경 뿐 아니라 숙박과 온천 휴식까지 종합적으로 고려해 여행을 계획하는 수요가 늘어난다"며 "실제 예약에서도 3박 4일 일정이 70% 이상을 차지할 만큼 여유로운 일정을 선호하는 경향이 뚜렷하다"고 설명했다.