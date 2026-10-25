택시비도 못 내는데, CEO는 81억 보너스…'파산보호' LIV골프, 충격적 방만 경영 실태

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[스포츠조선 박상경 기자] 택시비조차 제대로 갚지 못하는 상황에서 CEO는 보너스를 챙겼다.

사우디아라비아국부펀드(PIF)의 든든한 지원 속에 펑펑 돈을 쓰던 LIV골프의 방만한 경영 실태가 드러나 충격을 주고 있다. 골프닷컴 등 미국 매체들은 24일(한국시각) LIV 골프가 미국 뉴저지주 연방파산법원에 제출한 자산·부채 명세서와 재무 관련 서류를 분석해 보도했다.

해당 문서에는 LIV 골프 본사와 13개 팀, 해외 사업 법인을 비롯한 다수 관계사의 자산과 부채를 담고 있다. 지난 22일에만 수천 쪽에 달하는 자료가 법원에 제출됐다.

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드러난 현실은 충격적이다. 차량 호출 서비스 제공 업체 우버에 9만달러(약 1억2000만원), 미국 음악저작권 단체 ASCAP에 약 18만달러(약 2억3800만원) 등의 대금을 지급하지 못했다. 이들 외에도 통신, 세무-회계, 헬스케어, 기록 서비스 등, 중계 기술 업체에 대급을 제대로 지급하지 않은 것으로 드러났다.

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이럼에도 LIV골프는 돈잔치를 벌였다. 욘 람(스페인)에게 분기마다 약 495만달러(약 65억원)를 지급하는 계약을 했던 것으로 드러났다. 람은 최근 LIV골프와 결별하며 미지급금 및 잔여 계약금을 청구권을 포기한 바 있다. 초대 CEO였던 그렉 노먼은 지난해 LIV골프를 떠나며 합의금 및 보너스 명목으로 약 940만달러(약 124억원)를 챙겼다. 현 CEO인 스콧 오닐은 LIV골프가 PIF의 자금 지원 중단 선언으로 급격히 흔들리던 지난 6월 LIV골프 잔류 보너스 명목으로 약 638만달러(약 84억원)를 받은 것으로 드러났다. 파산보호 신청 직전까지 주요 경영진에게 지급한 잔류 보너스는 총 1560만달러(약 206억원)에 달했다.

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외부 업체들은 대금 지급을 요구하며 법적 대응에 나섰다. 하지만 LIV골프는 지난 달 뉴욕주 법원에 파산 보호(챕터11)를 신청하며 '드러눕기'에 나선 상태다.

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LIV골프는 출범 이후 PGA(미국프로골프)투어를 뛰어 넘는 상금 규모와 천문학적 선수 계약금 지출, 화려한 공연 등 남다름 씀씀이를 펼쳤다. 그러나 오일머니 거품이 사라진 뒤 드러난 실태는 그들이 왜 파산에 이르게 됐는지를 명확하게 드러내고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com