4타 차 선두 출발, 시즌 3승 눈 앞이었는데… 아쉽다! 유해란, 16·18번 홀 흔들리며 준우승[BMW 레이디스 챔피언십]

Haeran Ryu of South Korea hits her tee shot on the 2nd hole during the final round of the LPGA BMW Ladies Championship at the Pine Beach Golf Links, in Haenam, South Korea, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

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[스포츠조선 정현석 기자]'메이저퀸' 유해란이 LPGA 투어 시즌 세 번째 우승을 눈앞에서 아쉽게 놓쳤다.

유해란은 25일 전남 해남군 파인비치 골프 링크스(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 '아시안 스윙' BMW 레이디스 챔피언십(총상금 235만 달러) 최종 4라운드에서 버디 1개와 보기 2개를 묶어 1오버파 73타를 기록했다.

최종합계 16언더파 272타를 적어낸 유해란은 최혜진과 함께 동타를 이루며 공동 2위로 대회를 마감했다. 우승 트로피는 이날 4타를 줄이며 맹추격한 끝에 최종합계 17언더파 271타를 기록한 요시다 유리(일본)에게 돌아갔다.

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Ryu Hae-ran of South Korea tees off on the 2nd hole during the final round of the LPGA Tour - BMW Ladies Championship golf tournament at Pine Beach Golf Links in Haenam on October 25, 2026. (Photo by Jung Yeon-je / AFP)

3라운드까지 4타 차 단독 선두를 달리며 시즌 3승과 LPGA 통산 6승을 향해 순항하던 유해란이었기에 아쉬움이 컸다.

유해란은 최종 라운드 출발 후 15번 홀까지 좀처럼 타수를 줄이지 못하고 연속 파 행진을 이어갔다. 그 사이 칩인 이글과 버디 4개를 쓸어 담으며 맹추격한 요시다에게 선두 자리를 위협받았다. 승부처는 후반 16번 홀(파4)이었다. 유해란의 티샷이 오른쪽 해저드로 떨어지면서 결국 첫 보기를 범했고, 1타 차 공동 2위로 밀려났다. 이어진 마지막 18번 홀(파4)에서도 티샷이 왼쪽으로 쏠린 뒤 두 번째 샷마저 벙커에 빠지며 또다시 1타를 잃어 역전 우승의 기회를 넘겨주고 말았다.

Yuri Yoshida of Japan washes her face on the 18th green after her win following the final round of the LPGA BMW Ladies Championship at the Pine Beach Golf Links, in Haenam, South Korea, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

반면 4타 차 뒤집기에 성공한 요시다 유리는 2024년 LPGA 투어 데뷔 이후 첫 정상에 오르는 기쁨을 누렸다. 우승 상금은 35만 2500달러(약 4억 7,000만 원)다.

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한국 선수들의 선전도 돋보였다. 최혜진은 4라운드에서 3언더파 69타를 치며 최종합계 16언더파 272타로 유해란과 함께 공동 2위에 이름을 올렸다.

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초청 선수로 출전한 KLPGA 투어의 '신예' 김민솔은 최종일 5언더파 67타를 몰아치며 최종합계 15언더파 273타로 김효주와 함께 공동 4위라는 뛰어난 성적을 거뒀다. 뒤를 이어 하타오카 나사(일본), 조디 이와트 샤도프(영국), 카를로타 시간다(스페인) 등이 최종합계 14언더파 274타로 공동 6위 그룹을 형성했다.

Minsun7 Kim of South Korea hits her tee shot on the 2nd hole during the final round of the LPGA BMW Ladies Championship at the Pine Beach Golf Links, in Haenam, South Korea, Sunday, Oct. 25, 2026. (AP Photo/Lee Jin-man)

올해 메이저 대회 2승 포함 통산 5승을 기록 중인 유해란.

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비록 안방에서 다잡은 시즌 3승을 아쉽게 놓쳤지만, 마지막까지 손에 땀을 쥐게 하는 명승부를 펼쳤다. 향후 아시안 스윙 남은 대회에서의 활약을 기대하기에 충분한 활약이었다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com