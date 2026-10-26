파산 직전 임원은 보너스 잔치, 줄잇는 손절 선언…드디어 다가온 LIV골프 운명의 날, 결과는

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[스포츠조선 박상경 기자] 낱낱이 밝혀진 방만 경영 실태 속에 선수들은 줄줄이 '손절'을 선언하고 있다. 이제 운명의 날이 다가왔다.

LIV골프가 명명한 'LIV 2.0' 선수 등록 기한이 26일(한국시각) 마감된다. 지난달 파산 보호(챕터11)를 선언한 LIV골프는 지난 13일까지였던 등록 기간을 연장한 바 있다. 이번 등록을 통해 내년 시즌 개막 시 출전 선수 면면이 드러나게 된다.

하지만 LIV골프의 운명은 크게 흔들리고 있다. 선수 등록 마감 직전 방만 경영 실태가 폭로된 것. LIV골프가 최근 뉴욕주 법원에 제출한 문서에 따르면, 사우디아라비아국부펀드(PIF) 자금 지원 중단으로 협력 업체 대금 미지급 사태가 벌어지고 있는 와중에 임원들은 잇달아 보너스를 챙겨간 것으로 드러났다. 스콧 오닐 CEO는 잔류 보너스 명목으로 638만달러(약 84억원)의 보너스를 챙긴 것으로 드러났고, 나머지 임원들도 잔류 보너스를 챙겼다. 파산 보호 신청 전 임원 7명에게 지급된 보너스는 총 1560만달러(약 206억원)에 달하는 것으로 드러났다.

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이 와중에 선수들은 LIV골프 합류 대신 결별을 택하고 있다. 영국 BBC는 25일 '이안 폴터, 티렐 해튼(이상 잉글랜드), 톰 맥키빈(북아일랜드)이 LIV골프를 떠난다고 공식 발표했다'고 전했다. 폴터는 자신의 SNS를 통해 "어려운 결정이었다. 가족과 더 많은 시간을 보내고 시니어 골프에 집중하는 게 맞는 선택이라고 봤다"고 이유를 밝혔다. 해튼 역시 SNS로 "LIV 2.0에 참여하지 않을 것을 확인하려 한다"고 전했다. 맥키빈은 "LIV골프의 다음 행보를 위해 계약하지 않기로 했으며, DP월드투어(유러피언투어) 전경기에 출전할 계획"이라고 설명했다. LIV골프 간판 선수였던 욘 람(스페인)은 법원 절차를 거쳐 LIV골프 미지급금을 포기하고 결별을 확정 지은 바 있다.

LIV골프가 내놓을 선수 등록 명단에 누가 포함될 지에 관심이 쏠리고 있다. 람과 함께 간판 역할을 했던 브라이슨 디섐보(미국), 캐머런 스미스(호주) 등은 입장 표명을 자제해왔다. 이들마저 빠진다면 LIV골프는 재편되더라도 기존의 화려함을 잃은 '속빈 강정'이 될 수도 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com