"돈 쫓아 떠난 X을 받아준다고?" 파산 위기 LIV 골프 선수 복귀 움직임, DP월드투어 선수들 집단 반발

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[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프로 떠났던 선수들이 기존 투어 복귀 움직임을 보이는 가운데, 거센 반발이 이어지고 있다.

미국 골프다이제스트는 27일(이하 한국시각) 'LIV 골프의 붕괴가 DP월드투어(유러피언투어)에 감당하기 어려운 약속을 남겼다'는 제목의 칼럼을 통해 유럽 프로골프 무대에서 벌어지는 갈등을 조명했다.

거액의 계약금을 받으며 LIV골프로 떠났던 선수들의 '손절 선언'이 이어지고 있다. 욘 람은 이달 초 대리인을 통해 LIV 골프의 새로운 운영 조건을 받아들일 수 없다며 재계약하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 세르히오 가르시아(이상 스페인), 다비드 푸이그(칠레) 등도 이탈 의사를 나타냈다. 2022년부터 LIV 골프에서 활약했던 찰스 하월 3세(미국) 역시 새로운 행선지를 찾고 있다. 이들 대부분은 DP월드투어로 복귀할 전망. 골프다이제스트는 'DP월드투어가 일부 LIV골프 출신 선수들에게 10개 이상 대회 출전 기회를 제공하는 방안이 거론되고 있다'고 전했다.

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이에 대해 DP월드투어에서 통산 6승을 기록한 요스트 라위턴(네덜란드)은 "그들은 돈을 쫓아 떠나기로 결정했다. 그런데 이제 돈이 사라지니까 돌아와서 아무 일도 없었던 것처럼 행동하려 한다"며 불만을 드러냈다. 이어 "LIV 골프에서 돌아오는 선수들이 특별한 대우를 받아서는 안 된다. 다른 선수들처럼 퀄리파잉스쿨(Q스쿨)을 거쳐 출전 자격을 얻어야 한다"고 주장했다.

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에디 페퍼렐(잉글랜드) 역시 SNS를 통해 자신이 Q스쿨을 통해 투어에 복귀하기까지 겪었던 어려움을 거론하며 LIV 골프 출신 선수들에게 출전 기회가 주어질 수 있다는 소식에 깊은 실망감을 나타냈다. 그는 "배신감이라는 표현이 적절할 것 같다"며 "그런 감정이 생기면 존중을 잃게 되고, 그 빈자리를 분노와 경멸이 채우게 된다"고 밝혔다. 이언 퍼거슨(스코틀랜드), 리처드 맨셀(잉글랜드) 역시 LIV골프 소속 선수들의 복귀를 받아들여선 안된다고 주장했다.

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이들이 반발하는 이유는 단순히 감정적인 문제가 아니다. LIV 골프로 떠났던 선수들이 복귀와 동시에 특별 출전권을 얻는다면, DP월드투어에 남아 있던 선수들이 출전 기회를 잃을 수 있다. 하지만 LIV골프 출범 이후 PGA투어 진출 선수가 늘어나며 흥행 동력이 점점 떨어졌던 DP월드투어에겐 불씨를 살릴 수 있는 뭔가가 필요하다는 게 이번 고민의 지점이다. 람 같은 스타 선수들을 영입하면 흥행에 도움이 될 수 있지만, 기존 선수들의 반발을 무마해야 하는 새로운 과제도 주어진다. 골프다이제스트는 'DP월드투어가 그동안 투어를 지킨 선수들에게 했던 약속을 저버릴 위험이 있다'고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com