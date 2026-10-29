천하의 박상현이 70위라니...렉서스 마스터즈, 선수들에겐 '생존'이 걸린 무대다

사진제공=KPGA

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[영종도=스포츠조선 김용 기자] 시드 유지의 마지막 기회, 누가 살아남느냐.

KPGA 투어 2026 렉서스 마스터즈가 29일 인천 영종도 클럽72CC에서 개막했다. 오션 코스에서 나흘간 선수들이 경쟁을 벌인다.

이번 대회가 중요한 건 선수들의 '생존' 문제가 걸려있기 때문이다. KPGA 투어는 다음주 KPGA 투어챔피언십 in JEJU 대회가 남아있지만, 이 대회는 상위 70위 안에 든 선수만 출전권이 있기에 이 대회에서는 시드 유지와 관련한 순위 변동을 기대할 수가 없다. 제네시스 포인트 70위 안에 들어야 내년 정규투어 시드를 유지할 수 있다. 다시 말해, 렉서스 마스터즈에서 70위 안으로 순위를 끌어올리지 못하면 시드를 잃는다는 의미다.

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이 대회 전 제네시스 포인트 70위는 베테랑 박상현. 올시즌 부진했다. 하지만 시드 걱정을 할 필요는 없다. 지난해 투어챔피언십 우승자다. 다만, 투어챔피언십에 디펜딩 챔피언 자격으로 나가려면 순위를 지켜야 한다.

71위 박성제, 37위 황도연, 78위 이유석, 80위 황중곤 등은 이번 대회에서 어떻게든 많은 포인트를 쌓아야 한다.

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72위 정재훈은 이번 대회에 나서지 않았는데, 올시즌 2부투어 '데이비드골프 투어' 통합 포인트 1위로 다음 시즌 시드를 확보했기에 여유가 있었다.

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75위 베테랑 김경태는 영구 시드권자다. 77위 김영수는 2022년 제네시스 대상을 수상하며 5년 시드를 받았었다.

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지난해 김봉섭이 본 대회서 극적으로 시드 유지에 성공한 바 있다. 당시 김봉섭은 '2025 렉서스 마스터즈' 전까지 제네시스 포인트 93위에 머물렀으나 공동 5위를 기록하며 375.00 포인트를 획득해 무려 23계단을 끌어올린 70위에 이름을 올렸다. 또 박준섭은 74위에서 67위, 정재현은 77위에서 69위로 순위를 끌어올리며 시드 유지에 성공한 바 있다.

영종도=김용 기자 awesome@sportschosun.com