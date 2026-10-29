아니, 골프대회에 웬 티니핑 노래가...렉서스 마스터즈엔 특별한 뭔가가 있다 [영종도 현장]

◇9번홀 마스터즈 라운지 전경. 사진=김용 기자

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[영종도=스포츠조선 김용 기자] "팬들과 한층 더 가까이 교감할 수 있어 설렙니다."

KPGA 투어 렉서스 마스터즈는 올해로 3회째를 맞이했다. 매 대회 전장이 바뀌었는데, 올해는 클럽72CC와 손을 잡았다. 오션 코스에서 29일 개막했다.

지난해 페럼클럽에서 열린 2회 대회, 눈에 띄는 파3홀이 있었다. 16번홀에 마스터즈 라운지가 마련됐다. 선수들이 직접 선택한 노래가 크게 흘러나왔다. 지난해 이 대회 우승자 김재호는 프로야구 롯데 자이언츠 유니폼을 입고 이 홀 플레이를 하고, 노래도 롯데 응원가로 선택해 화제가 됐다. 김재호의 부친은 롯데 출신 전설 김용희 전 감독이다.

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팬들의 뜨거운 호응을 얻자, 대회장을 옮겨도 마스터즈 라운지는 그대로였다. 이번에는 9번홀이었다. 주최측은 흥행을 위해 원래 파4인 9번홀을 파3로 개조했다. 그래서 클럽72CC지만, 이번 대회는 파71로 진행되게 된 것이다. 8번홀과 9번홀이 연속 파3로 이어지는 특별한 홀 구성이다.

마스타즈 라운지 앞에는 '함성 허용! 응원 허용! 사진 허용! 이 모든 게 허용된다!'라는 문구와 함께 선수들을 향해 뜨거운 함성과 응원을 보내달라고 적혀있었다.

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1라운드가 열린 대회장은 오전 비도 왔고 바람도 많이 불어 날씨가 쌀쌀했지만, 마스터즈 라운지에는 많은 갤러리들이 선수들을 응원해 눈길을 끌었다.

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이번 대회 역시 선수가 티샷을 할 때, 그 선수가 선곡한 노래가 울려퍼졌다. 또 전광판에는 선수가 제출한 가족 사진 등이 노출됐다. 또 선수들은 홀 플레이가 끝난 후 팬서비스에 열심이었다. 최근 동영상 플랫폼을 통해 팬들과 활발하게 소통하고 있는 공태현은 미리 많은 공을 준비해와 갤러리들에게 선물했다.

사진=김용 기자

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갤러리 뿐 아니라 KPGA 투어 스타 플레이어들에게도 9번홀은 화제였다. 장유빈은 이번 대회 참가 소감 질문을 받자마자 "개인적으로 9번홀이 기대가 된다. 선수들이 원하는 노래가 나오고, 팬과 함께 소통할 수 있는 공간을 만들어주셨다. 팬들과 한층 더 가까이 교감할 수 있을 거라 생각해 설렌다"고 밝혔다.

지난해 딸과 어린이 팬들을 위해 인기 캐릭터 '티니핑' 노래를 틀어 이슈를 만들었던 함정우도 "올해도 어린이 노래를 틀겠다. 어떤 '핑'인지는 기대해달라. 작년에 어린이집 아빠들이 왜 그 노래를 틀었냐고 물어보시더라. 경기장에 찾아온 어린이 갤러리들이 즐길 수 있고 방송을 보고 있는 아이들도 즐길 수 있는 홀을 만들고 싶다. 대회장 접근성이 좋아져 팬들께서 많이 찾아오실 것 같다. 타 대회와 다른 분위기를 연출하기 위해 많이 신경을 쓴 게 느껴진다"고 말했다.

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베테랑 박상현도 "9번홀은 모든 선수들이 기대하는 홀이다. 얼마만큼의 퍼포먼스를 보여줄까 하는 기대감이 있다. 팬들의 환호성, 팬들과 선수들이 함께 파이팅 하는 모습을 어떻게 보여줄 수 있을지 기대가 된다. 나도 정말 멋진 샷을 해 버디를 하고 팬분들의 환호성을 드고 싶다. 1m 안에 붙여 갤러리들의 환호를 받으면, 선수로서 소름 돋게 기분이 좋을 것 같다. 그렇게 되면 우승에도 가까워질 것"이라고 자신의 생각을 전했다.

지난해 화제의 주인공 디펜딩 챔피언 김재호는 "안그래도 어떤 퍼포먼스를 해야할까 1달 정도 고민을 했다. 스트레스를 받았다"며 웃었다. 이어 "지난해보다 강렬한 것, 대회에 도움이 될 것이 뭔가 생각했다. 그런데 작년 퍼포먼스보다 나을 게 없는 것 같다"며 '영광의 순간' 응원가를 틀었다. 응원가 덕인지, 핀 바로 옆에 붙이는 환상적인 샷을 선보였다.

영종도=김용 기자 awesome@sportschosun.com