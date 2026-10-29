개장 100주년 명문 코스 그린피가 단 668원? 전통 되새긴 美 골프장의 특별한 기념법 '눈길'

사진출처=스토우 에이커스 컨트리클럽 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 100년 된 코스를 단돈 668원으로 즐길 수 있다면 과연 어떤 기분일까.

미국 골프닷컴은 29일(한국시각) 올해로 개장 100주년을 맞이한 보스턴 외곽 스토우에이커스 컨트리클럽에서 실시하는 이벤트를 조명했다. 18홀로 조성된 이 코스는 1926년 개장해 현재까지 운영 중이다. 평일 그린피는 50달러(약 6만6800원). 국내 대중제 골프장의 절반에도 미치지 않는 금액이다.

그런데 이 골프장은 최근 특별한 이벤트를 개최했다. 개장 100주년을 기념하기 위해 100년 전과 같은 50센트(약 668원)의 그린피를 받기로 한 것. 국내와 달리 카트 사용이 의무가 아니고 캐디도 없는 미국 골프장 환경을 고려해보면 음료수 한 잔 값도 안되는 금액으로 18홀 플레이를 즐길 수 있는 것이다. 골프닷컴도 '요즘 50센트로 살 만한 건 바나나 하나, 운이 좋으면 핀볼 게임 한 번 정도는 할 수 있을 것'이라고 지적했다.

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당연히 반응은 폭발적이다. 골프닷컴은 '사흘 동안 개최되는 이벤트는 이미 모든 티 타임의 예약이 꽉 찼다'고 전했다. 골프장 관계자는 "물론 손해지만, 많은 이들이 골프장을 찾고 있다"며 "오랜 역사를 기념하고 경의를 표하기 위해 이번 이벤트를 고안했다"고 밝혔다.

스토우에이커스는 오랜 역사 뿐만 아니라 중요한 의미도 가진 코스다. 1926년 메이플데일 컨트리클럽이라는 이름으로 개장한 이 코스는 미국 최초로 흑인이 소유하고 운영한 골프장 중 하나다. 개장 첫 해 흑인 남자 골프 선수권 대회를 개최하는 등 골프 저변 확대를 위해 노력했다. 이후 확장을 거듭하며 36홀 코스가 됐다.

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단순히 가격만 낮춘 게 아니다. 개장 당시와 마찬가지로 파5홀을 없애고 임시 그린 3개를 추가했으며, 코스 길이도 단축했다. 최근 공사로 온전한 18홀 플레이가 아닌 9홀을 두 번 도는 방식으로 진행되지만, 오랜 역사를 기념하기엔 나쁘지 않다는 평가다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com