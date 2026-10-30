안병훈, 결국 1년 만에 LIV '손절' 했다…나머지 한국인 선수 운명은

사진출처=LIV골프 홈페이지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 안병훈이 결국 LIV골프와 결별했다는 소식이다.

미국 골프다이제스트는 30일(한국시각) 현재까지 LIV골프를 떠난 선수들을 조명하며 안병훈의 이름을 넣었다. 매체는 '안병훈은 사우디아라비아국부펀드(PIF) 시대의 마지막 대형 영입 선수로 지난 1월 창단한 코리안GC 주장으로 합류했다. 하지만 계약 해지 요청 선수 명단에 포함된 것으로 알려졌다. LIV에서의 그의 활동은 짧게 마무리 될 전망'이라고 전했다.

안병훈은 지난 1월 15일 케빈 나가 이끌던 아이언헤드 팀이 코리안GC로 재편됨과 동시에 주장으로 소개되면서 LIV골프 입성을 알렸다. 그는 당시 "LIV에 합류하는 건 내 미래를 위한 선택"이라고 밝혔다. 이어 "LIV는 골프계 선두 주자이자 미래에 대한 명확한 비전을 가지고 있다. 진정한 글로벌 골프 리그가 돼가고 있다"며 "코리안GC 주장으로 내 커리어를 성장시킬 수 있는 좋은 기회라고 행각한다. 최고 수준에서 경쟁하고, 역동적인 팀 환경을 만들 것이며 새로운 시대를 만드는 데 도움을 줄 기회"라고 합류 소감을 밝힌 바 있다.

Advertisement

사진출처=LIV골프 홈페이지

그러나 돌아온 건 배신이었다. LIV골프가 지난달 뉴저지 법원에 파산 보호(챕터11) 신청에 따라 제출한 문서에는 안병훈에게도 미지급금이 있는 것으로 드러났다. LIV골프에 합류했지만, 약속된 금액을 지급받지 못한 채 뛰어온 것이다. 안병훈 뿐만 아니라 욘 람(스페인), 브라이슨 디섐보, 더스틴 존슨(이상 미국), 캐머런 스미스(호주), 아드리안 메론크(폴란드), 티렐 해튼(잉글랜드), 세르히오 가르시아(스페인) 등 정상급 선수 대부분이 채권자 명단에 이름을 올렸다.

이들은 결국 '손절'에 나섰다. 람은 LIV골프로부터 받아야 할 미지급금을 포기하는 조건으로 계약을 해지했다. 가르시아 역시 비슷한 형태로 LIV골프를 떠났다. 안병훈도 결국 LIV를 떠난 것으로 드러나면서 그의 추후 행보에 관심이 쏠리게 됐다.

사진출처=LIV골프 홈페이지

Advertisement

코리안GC는 안병훈 외에 송영한, 김민규, 대니 리가 소속돼 있었다. 이들이 내년에도 LIV골프와 코리안GC 소속으로 그대로 뛸 지는 아직 불투명하다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com