5년 전 앙금 아직도 남았나…또 디섐보 저격한 켑카 "자기만의 세계 빠져 살아"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 브룩스 켑카가 브라이슨 디섐보(이상 미국)를 저격해 관심이 쏠리고 있다.

미국 골프다이제스트는 31일(한국시각) '켑카가 디섐보를 향해 다시 독설을 날렸다'고 전했다. 켑카는 최근 골프 전문 프로그램 '댄 온 골프에서 지난해 마스터스 최종라운드에서 벌어진 디섐보, 로리 메킬로이(북아일랜드) 간 설전에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문을 받자 디섐보를 저격했다.

마스터스 당시 디섐보와 매킬로이는 챔피언조에서 동반 플레이 했다. 매킬로이는 생애 첫 마스터스 우승과 커리어 그랜드슬램 달성을 노리고 있었다. 디섐보도 메이저대회 통산 세 번째 우승을 노리며 경쟁에 나섰다. 하지만 디섐보는 경기 후 매킬로이와 경기 중 대화를 나눴느냐는 질문에 "모르겠다. 하루 종일 내게 한마디도 하지 않았다. 그는 나와 이야기하려 하지 않았다"고 답했다. 하지만 매킬로이는 이후 PGA챔피언십에서 디섐보의 발언에 대해 "도대체 무엇을 기대했는지 모르겠다. 우리는 마스터스에서 우승하려고 경쟁하고 있었다. 경기 도중 그의 가장 친한 친구가 되려고 했던 것은 아니다. 의도적으로 무시한 게 아니라 내 경기에 집중했을 뿐"이라고 불편함을 드러냈다.

Advertisement

Brooks Koepka of the United States during the Irish Open at Trump International Golf Links in Doonbeg, Ireland, Sunday, Sept. 13, 2026. (Damien Eagers/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

이에 대해 켑카는 "매킬로이가 그에게 말을 걸 필요는 없었다"고 답했다. 이어 디섐보를 향해 "그는 자기만의 세계에 살고 있다"며 "솔직히 그와 이야기하고 싶어 하는 사람이 그렇게 많을 것 같지도 않다"고 말했다. 그러면서 "나도 매킬로이에게 말을 걸지 않았을 것이고, 매킬로이 역시 내게 말을 걸지 않았을 것이다. 그래도 아무 문제가 없었을 것"이라고 강조했다.

켑카는 과거 디섐보와 수 차례 충돌했다. 켑카의 체격을 두고 디섐보가 농담을 던졌고, 켑카 역시 디섐보의 경기 방식과 행동을 비꼬며 맞대응했다. 특히 2021년 PGA챔피언십 당시 켑카의 방송 인터뷰 도중 디섐보가 뒤를 지나가자 켑카가 눈을 굴리며 불쾌한 표정을 짓는 모습이 화제가 됐다. 이 장면은 SNS를 통해 빠르게 퍼지며 두 선수의 갈등을 상징하는 사건으로 남았다. 이후 대회장에서는 디섐보를 향해 켑카의 별명인 '브룩시(Brooksy)'를 외치는 팬들까지 등장했다.

Advertisement

켑카와 디섐보는 2022년 LIV골프에 합류해 한솥밥을 먹었다. 이후 팀 이벤트 경기에 출전하는 등 갈등은 봉합된 것처럼 보였다. 하지만 이번 발언으로 앙금이 여전히 남아 있음이 드러났다고 볼 수 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com