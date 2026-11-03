LIV 탈출 러시에 DP월드투어 선수 반발, 허버트 "충분히 이해한다"

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프와 결별을 선언하고 DP월드투어(유러피언투어) 복귀를 추진 중인 루카스 허버트(호주)가 기존 선수들의 반발을 이해한다고 밝혔다.

허버트는 최근 호주의 한 골프 팟캐스트에 출연해 LIV 골프를 떠나기로 결정한 배경과 향후 계획을 설명했다. 그는 LIV 출신 선수들의 DP월드투어 복귀를 둘러싼 논란에 대해 "여러 가지 문제가 복잡하게 얽혀 있기 때문에 그런 논쟁에서는 한발 물러서 있으려고 한다"고 말했다. 이어 "양쪽 모두 불만이 있고, 나는 그 입장을 충분히 이해한다"고 밝혔다.

LIV 골프 선수들의 복귀로 기존 DP월드투어 회원들이 피해를 볼 수 있다는 우려에도 공감을 나타냈다. 허버트는 "LIV 골프 선수들에게 복귀할 수 있는 길이 열리는 것에 불만을 가진 사람들이 있다는 걸 안다. 일부 선수들은 대회 출전 기회나 투어 시드를 잃을 수도 있다"며 "그런 불만을 충분히 이해하고 공감한다"고 말했다. 그러면서 "앞으로 12개월은 정말 복잡하고 흥미로운 시간이 될 것이다. 선수들이 어디에서 골프를 치게 될지, 상황이 어떻게 정리될지는 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.

Advertisement

허버트는 2024년 LIV 골프에 합류해 캐머런 스미스가 이끄는 리퍼GC에서 활동했다. 올해는 LIV 골프 버지니아와 영국 대회에서 우승하며 시즌 2승을 기록했다. 개인 종합 순위에서도 4위에 올랐다. LIV 골프 합류 이후 최고의 성적이었다. 그러나 허버트는 LIV 골프가 2027년 새롭게 추진하는 'LIV 2.0'에 참가하지 않기로 했다. 내년 DP월드투어를 거쳐 2028년 PGA(미국프로골프)투어 진출 기회를 확보하는 것을 목표로 하고 있다.

AFP연합뉴스

허버트는 LIV골프와의 결별 이유에 대해 "10개 대회만으로는 한 시즌을 운영하기에 충분하지 않다. 추가 출전 기회가 생길 수 있다고 하지만 어떤 대회가 열릴지, 어떤 코스에서 경기할 수 있을지도 확실하지 않다"고 밝혔다. 이어 "지금 내 경력에서 가장 중요한 것은 메이저대회 출전이다. LIV 골프에 남는다면 메이저대회에 나설 기회를 충분히 확보하기 어렵다"고 설명했다. 또 "내가 얼마나 많은 상금을 받는지는 크게 중요하지 않다. 이런 말을 믿지 않는 사람들이 있을 것이라는 것도 안다"며 "정말 중요한 것은 경기력을 발전시키고 메이저대회에서 좋은 성적을 낼 기회를 확보하는 것"이라고 강조했다.

Advertisement

LIV골프는 파산 선언 뒤 기존 스타급 선수들의 탈출 러시에 애를 먹고 있다. 브라이슨 디섐보(미국)를 제외한 대부분의 선수들이 결별을 택한 상태다. DP월드투어는 내년부터 LIV골프와 DP월드투어에서 동시에 활동하는 것을 허용하지 않겠다는 방침을 발표했다. 하지만 LIV골프에 소속돼 있던 상위권 선수들의 복귀로 대회 초청 출전권이나 투어 시드가 제한된 선수들이 불이익을 받을 수 있다는 우려가 나오고 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com