"처벌? 안될 게 뭐 있어" 람, 정말 PGA로 돌아오나…그가 직접 밝힌 LIV 손절 이유는

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[스포츠조선 박상경 기자] 욘 람(스페인)이 LIV골프와 결별한 이유를 직접 설명했다.

람은 3일(한국시각) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 야스 링크스에서 열린 DP월드투어(유러피언투어) 아부다비 챔피언십 공식 기자회견에서 "LIV 1.0의 프로젝트와 아이디어는 좋아했지만, LIV 2.0에서 추진하려던 변화에는 만족하지 못했다. 그 길을 따라가고 싶지 않았다"고 밝혔다. 람이 LIV 골프를 떠난 뒤 직접 자신의 결정을 설명한 것은 이번이 처음이다.

람은 2023년 12월 PGA 투어를 떠나 LIV 골프로 이적했다. 당시 계약 규모는 3억달러(약 4033억원) 이상에 달하는 것으로 알려져 세계 골프계를 뒤흔들었다. 하지만 람은 지난달 미국 뉴저지주 연방파산업원에 LIV골프와 결별하는 대신 자신에게 남아 있던 금전적 권리를 포기하기로 했다. LIV골프가 파산 신청 당시에도 약 747만달러가 미지급된 상태였으며, 기존 계약에 따라 앞으로 받을 금액은 1억달러 이상 남아 있었던 것으로 알려졌다.

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람은 "당시에는 불확실한 것이 너무 많았고 지금도 몇 가지가 남아 있다"며 "팀 골프에서 점점 멀어지고 있다는 느낌을 받았다. LIV를 LIV답게 만들었던 몇 가지 요소들이 사라지고 일반적인 투어처럼 변해가고 있었다"고 설명했다.

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이제 그를 관심은 PGA(미국프로골프) 투어 복귀 여부로 향한다. PGA투어는 올 초 브룩스 켑카가 LIV골프를 떠나 회원으로 복귀하는 과정에서 향후 5년 간 투어 지분 프로그램 배제, 자선단체 기부 등이 포함된 이른바 '재정적 처벌'을 내린 바 있다. 람을 비롯해 브라이슨 디섐보(미국), 캐머런 스미스(호주)를 겨냥한 '복귀 회원 프로그램'도 한시적으로 운영했다. 하지만 세 선수 모두 받아들이지 않았고, PGA투어는 이를 다시 실시하지 않는다고 못박은 바 있다.

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람은 "아직 PGA 투어와 내년에 돌아갈 수 있는 길이 있는지 논의하지 않았다. 현재로서는 알 수 없다"며 "명확해질 때까지는 DP월드투어에서 시즌을 보내는 것이 계획"이라고 밝혔다. PGA가 올 초 LIV골프를 떠난 브룩스 켑카에게 내렸던 이른바 '재정적 처벌'을 감수할 의향이 있느냐는 물음에도 "아마 그럴 것이다. 왜 안 되겠는가"라며 "정확히 같은 페널티를 제안받는다면 아마 받아들일 것"이라고 답했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com