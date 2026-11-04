제네시스 대상, 상금왕 모두 가려진다...KPGA 최종전 개막, 장유빈 상금 10억 돌파할까

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] 누가 마지막에 웃을 것인가.

2026 시즌 KPGA 투어 마지막 대회 'KPGA 투어챔피언십 in jeju'가 5일부터 제주 테디밸리골프앤리조트에서 열린다.

개막을 하루 앞둔 4일 주요 선수들이 포토콜 행사에 참가하며 우승에 대한 의지를 다졌다.

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이날 포토콜에는 디펜딩 챔피언 박상현, 제네시스 포인트 1위 신상훈, 제네시스 포인트 2위이자 상금 순위 1위 장유빈, 제네시스 포인트 3위 정찬민, 신인상인 명출상 주인공 왕정훈, 다승자 최찬이 참석해 차리를 빛냈다.

박상현은 "최종전에 출전하게 됐는데 좋은 기억 가진 코스에 다시 오게 돼 기대가 된다"며 "'디펜딩 챔피언'으로써 2연패를 위해 최선을 다할 것"이라고 웃으며 말했다.

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상금 1위 장유빈은 현재 7억9719만2863원을 벌었는데, 이번 대회 우승 상금이 2억2000만원이라 만약 우승한다면 생애 두 번째 한 시즌 상금 10억원을 돌파할 수 있다.

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또 상금 순위 4위 송민혁까지는 우승을 차지하면 상금왕이 될 수 있다. 또 이 대회를 통해 제네시스 대상자도 가려진다. 우승자에게는 제네시스 포인트 1000점이 주어진다. 상위권 선수들 차이가 크지 않아 누가 대상을 차지할 지 예측 불가다. 제네시스 톱10도 마찬가지다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com