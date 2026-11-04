부상만 아니었어도…'메이저 2승' 유해란, 3년 만의 LPGA 개인 타이틀 기회 놓쳤다

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저 대회 2승을 거둔 유해란이 LPGA(미국여자프로골프)투어 개인 타이틀을 아쉽게 놓치게 됐다.

미국 골프위크는 4일(이하 한국시각) 넬리 코르다(미국)와 유해란이 LPGA 최저 평균타수상 수상 대상에서 제외됐다고 전했다. 코르다는 올해 53라운드에서 평균타수 69.38타, 유해란은 61라운드 평균 69.44타로 각각 부문 1, 2위였다.

LPGA 투어는 매 시즌 가장 낮은 평균타수를 기록한 선수에게 '베어 트로피'를 수여한다. 하지만 평균타수만 좋다고 상을 받을 수 있는 것은 아니다. 일정 수준 이상의 대회 출전과 라운드 소화 요건을 충족해야 한다. 2026시즌에는 최소 60라운드에서 개인 스코어를 기록하고, 전체적으로는 최소 70라운드를 소화해야 한다.

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유해란은 이 조건에서 단 1라운드가 부족할 전망이다.

유해란은 최근 말레이시아 콸라룸푸르에서 열린 메이뱅크 챔피언십 프로암 행사 도중 골프 카트를 타고 이동하다 손가락 인대를 다쳤다. 뼈에는 이상이 없었지만 인대 손상이 악화될 가능성을 우려해 대회 출전을 포기했다. 유해란은 더 아니키, CME그룹 투어 챔피언십에 출전할 예정이지만, 이 대회를 모두 소화해도 70라운드 기준에 1라운드가 모자란다.

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올 시즌 유해란의 활약이 뛰어났다는 점에서 아쉬움이 더욱 크다. 유해란은 올해 KPMG 위민스 PGA 챔피언십과 아문디 에비앙 챔피언십에서 우승하며 메이저대회 2승을 챙겼다. 평균타수 수위권에 오르며 세계 정상급 기량을 과시했다. 2023년 LPGA 신인상을 받았던 유해란은 뜻밖의 부상으로 3년 만에 다시 개인 타이틀을 거머쥘 기회를 놓치게 됐다.

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두 선수가 빠지게 되면서 야마시타 미유(미국)가 유력한 수상 후보로 떠오르고 있다. 야마시타는 현재까지 시즌 78라운드를 소화하며 평균 69.47타를 기록 중이다.

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LPGA 투어에서 가장 낮은 평균타수를 기록하고도 베어 트로피를 받지 못하는 사례는 과거에도 있었다. 1993년 낸시 로페즈, 1996년 로라 데이비스, 2003년과 2004년 아니카 소렌스탐 등이 출전 라운드 부족으로 수상 자격을 얻지 못했다. 한국 선수 중에서도 2020년 김세영, 2021년 고진영, 박인비가 같은 경험을 했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com