'충격' LIV 망한 여파 이 정도였나...김민규 "수억원 못 받았다. 못 받는다 생각"

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "수억원을 못 받았다."

올시즌 LIV 골프에서 활약한 김민규가 약속된 수억원을 받지 못할 위기에 처했다.

김민규는 5일 제주 테디밸리골프앤리조트에서 열린 KPGA 시즌 마지막 대회, 투어챔피언십 in jeju 1라운드에서 3언더파를 기록하며 공동 3위로 쾌조의 출발을 했다. 바람이 엄청나게 불었지만, 김민규는 침착한 플레이로 타수를 줄였다. 공동 1위 왕정훈, 옥태훈과는 1타 차이.

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김민규는 이날 아침 자신이 올해 활약하던 LIV골프가 결국 사업 종료 수순을 밟을 거라는 소식을 듣고 경기에 임해야 했다. 사우디아라비아 국부 펀드 후원이 끊긴 LIV골프는 자생을 노렸지만, 스타 선수들의 이탈 등으로 결국 새 투자자를 구하지 못했다.

다음은 1라운드 후 김민규와의 일문일답.

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-1라운드 경기 소감은?

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10번홀에서 출발했는데 전반에는 플레이가 정말 잘됐다. 후반 첫 홀에서 더블보기를 기록하고 나서도 찬스가 계속 왔는데, 퍼트가 안 따라줬다. 특히 마지막 세 홀에서 아쉬움이 남는다. 7번홀(파3)과 8번홀(파5)에서는 퍼트 미스가 있었고, 9번홀(파4)에서는 드라이버로 티샷을 잘 보냈다고 생각했는데 카트 도로를 맞고 공이 멀리 튀면서 해저드에 들어갔다. 마지막 파 퍼트도 홀 바로 앞에 멈추면서 보기로 마무리했다. 정말 많이 아쉬운 하루로 기억에 남는다.

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-올 한 해 동안 다양한 경험을 했는데, 이번 1년이 어떻게 기억이 남을 것 같은가?

좋은 투어에서 실력 있는 선수들과 경기하면서 좋은 경험을 했다. 하지만 올해 한 해 동안 나의 골프는 너무 안 풀렸다. 괜찮게 샷을 한 것 같아도 경기가 안 풀리는 느낌을 1년 동안 계속 받았다. 내 골프를 하면서 대회를 뛰었다면 어떤 부분이 아쉽고, 어떤 부분은 잘 할 수 있겠다 생각했을 것 같은데 그렇지 못해서 아쉬움이 크다.

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-한 투어에만 집중했으면 나은 결과가 있었지 않았을까?' 하는 후회는 없는가?

사실 저랑 유빈이 그리고 (이)정환이형도 왔다 갔다 많이 했다 보니 종종 이야기를 나누곤 했는데, 다들 비슷한 생각을 하더라. 한 쪽 투어에 있으면서 플레이하는 것이 경기력에 훨씬 도움이 된다고 공통적으로 느끼고 있다. 이동이 잦다 보면 이상하게 안 풀릴 때가 꼭 있는 것 같다.

사진제공=KPGA

-오늘 LIV 골프에 대한 소식은 들었는지? 정리는 어떻게 됐나? 돈을 받지 못한 선수들이 많다고 하는데?

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아침에 듣고 경기를 했다. LIV골프와는 완전히 끝난 상태다. 정상급 선수들처럼 어마어마한 액수는 아니지만 LIV골프에서 받아야 할 것들 중 일부 못 받은 것들이 있다. 상금은 다 받았는데 계약금이나 부가적인 비용을 따지면 수 억원 정도 될 것 같다. 못 받을 것이라 생각은 하고 있다.

-LIV골프 선수들과 경쟁하면서 어떤 부분들이 특히 와닿았나?

항상 느끼는 것은 선수들이 똑똑하게 플레이를 한다는 것이다. 나는 항상 핀만 보고 친다는 느낌이 큰 것 같은데, 잘하는 선수들은 확실히 지켜야 할 홀에서는 미스 샷이 나오더라도 다음 플레이로 연결할 수 있는 위치로 보내는 것 같다. 이렇게 하루에 한 두 타 차이를 만들어내는 것이 4라운드로 가면 거의 10타 가깝게 차이가 난다. 기술적인 부분도 있지만 스마트하게 플레이하는 부분에서 되게 많은 것을 느꼈다.

-남은 라운드는 어떻게 풀어갈 생각인가?

오늘 아이언샷이 워낙 좋았다. 계속해서 찬스는 많이 올 것이라고 생각한다. 좋은 샷 감각을 계속 유지하면서 버디를 많이 만들어내는 전략으로 임할 생각이다.

-내년 시즌에 대한 계획은?

겨울 동계 훈련을 가서 부족했던 점들을 많이 보완하고 올 생각이고, 내년 시즌 좋은 플레이를 할 수 있도록 열심히 준비할 계획이다. LIV골프와는 끝났기 때문에 내년에는 KPGA투어와 아시안투어에 집중해서 플레이할 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com