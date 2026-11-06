"우승하면 나줘!" 캐디까지 탐낸 '그 물건'…토토재팬 클래식 부상 시선집중, 대체 뭐길래

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 미국여자프로골프(LPGA) 투어 우승자에게 주어지는 부상은 자동차나 고급 시계만 있는 게 아니다.

일본에서 펼쳐지고 있는 토토 재팬 클래식에서는 '명품 변기'가 부상으로 주어진다. 미국 골프채널은 5일(한국시각) LPGA 투어 토토 재팬 클래식 우승자에게 타이틀스폰서인 토토가 고급 변기를 부상으로 제공한다고 전했다. 일본 욕실용품 전문기업인 토토는 지난 2015년부터 이 대회의 타이틀 스폰서를 맡아왔다. 2022년부터는 우승자에게 자사의 고급 변기를 선물하는 전통을 이어오고 있다.

지난해 우승 부상으로 제공된 제품은 약 1만5000달러 상당이었다. 온열 변좌를 비롯해 자동 건조 기능, 야간 조명 등을 갖춘 첨단 제품으로 알려졌다. 일반적인 골프 대회에서 찾아보기 어려운 이색 우승 부상이다. 물론 부상이 전부는 아니다. 토토 재팬 클래식은 총상금 210만달러, 우승 상금 31만5000달러다.

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이번 대회에 출전한 지노 티띠꾼(태국)도 우승 부상에 관심을 드러냈다. 태국 자택에 비슷한 자동 변기를 갖추고 있다고 밝힌 티띠꾼은 "당연히 갖고 싶다. 일본은 우리가 방문하는 모든 나라 중에서 화장실이 최고다. 심지어 항공기 화장실도 지금까지 경험한 곳 중 최고"라며 웃었다.

더 재미있는 사연도 공개했다. 오랫동안 호흡을 맞춰온 캐디 반폿 '콩' 분피산사리가 우승 부상으로 전시된 변기를 보고 자신에게 달라고 요청했다는 것이다. 티띠꾼은 "캐디가 변기를 보더니 '저게 그 변기야?'라고 물었다. 그렇다고 대답했더니 무엇을 위한 것이냐고 다시 물었다"며 "우승자가 받는 상품이라는 안내문을 본 뒤 우리가 우승하면 가져갈 수 있다는 사실을 알았다. 그러더니 '네가 우승하면 내가 가져도 될까?'라고 물었다"며 웃었다.

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다만 티띠꾼의 출발은 기대에 미치지 못했다. 5일 일본 이바라키현 오미타마시 다이헤이요 클럽 미노리 코스(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 3개, 보기 5개로 2오버파 74타, 공동 67위로 출발했다. 이번 대회는 8일까지 78명이 컷 탈락 없이 72홀 스트로크 플레이로 우승자를 가린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com