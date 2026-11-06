[오피셜]7조 쏟아 부은 LIV골프, 5년 만에 문 닫는다…청산 절차 돌입

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] LIV골프가 결국 문을 닫는다.

LIV 골프는 6일(한국시각) 홈페이지를 통해 "사업을 질서 있게 종료하는 절차에 들어갈 계획"이라며 "미국 파산법 11조에 따른 회생 절차를 통해 새로운 사업 모델을 출진하려 했으나 투자자들과 최종 합의에 이르지 못했다"고 밝혔다.

앞서 LIV 골프 법률 대리인은 이날 미국 뉴저지주 트렌턴 파산법원에서 열린 심리에서 사업을 정리하기로 했다고 밝혔다. 매슈 윌리엄스 변호사는 "채무자들은 현재 새로운 사업 모델인 'LIV 2.0' 계획을 더 이상 추진하지 않고 있다"며 "모두가 최선을 다했지만, 재정적 지원과 선수들의 지지를 확보하지 못했다. 사업을 정리하는 절차에 들어가고 있다"고 말했다.

Advertisement

결정적인 이유는 새로운 투자자 확보 실패다. 영국계 투자회사 BC파트너스는 최대 3억달러를 지원하는 방안을 추진했다. 그러나 LIV골프가 정상급 선수들의 참여를 충분히 확보하지 못하자 투자 계획을 철회했다.

AP연합뉴스

2022년 출범한 LIV골프는 기존 골프계의 질서를 뒤흔들었다. 사우디아라비아국부펀드(PIF)의 막대한 지원 속에 욘 람을 비롯해 필 미켈슨과 더스틴 존슨, 브룩스 켑카, 브라이슨 디섐보 등 정상급 선수들을 거액의 계약금으로 영입했다. 54홀 경기와 샷건 방식 출발, 단체전, 경기장 내 음악 공연 등 PGA 투어와 차별화한 운영 방식도 도입했다. 그 과정에서 PGA 투어와 심각한 갈등을 빚었다.

Advertisement

하지만 LIV골프는 순식간에 무너졌다. 그동안 50억달러(약 6조8000억원) 이상을 쏟아 부은 것으로 알려진 PIF가 지난 4월 추가 자금 지원 중단 방침을 발표하자 재정 기반이 급격히 흔들렸다. 결국 정상급 선수들의 이탈과 후속 투자 유치 실패가 겹치면서 독자 생존이 불가능해졌다. 결국 지난 9월 파산 보호 신청 두 달여 만에 청산 절차를 밟게 됐다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com