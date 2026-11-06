7조원이 하늘로 날아간 것인가...충격, LIV골프 완전히 망했다

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 완전히 무너지고 만 LIV골프.

사우디아라비아 국부펀드의 막대한 지원을 앞세워 출범, 전 세계 골프 판도를 바꾸겠다던 LIV골프가 5년 만에 사업 종료를 선언했다. 참혹한 몰락이다.

LIV골프는 6일(한국시각) 그동안 벌여왔던 골프 사업을 종료하는 절차에 들어갈 것이라고 공식 발표했다. 사우디 국부펀드의 지원 단절 결정에 이어, 회생 절차를 밟았지만 새 투자자들과 최종 합의에 이르지 못하며 결국 문을 닫게 됐다.

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LIV골프는 2022년 PGA 투어에 대항하겠다며 새롭게 출범했다. '쇼킹'한 수준이었다. 막대한 상금에 컷오프 없는 3라운드 경기, 개인전과 단체전 동시 진행 등 '돈'을 원하는 선수들의 구미를 당기게 했다. 경기장 분위기도 자유분방했다. 음악을 틀고 라운드를 진행했다. 상금 뿐 아니라 스타 플레이어들에게는 엄청난 계약금까지 안겼다. 이로 인해 존 람, 브라이언 디섐보, 브룩스 켑카, 캐머런 스미스, 필 미켈슨 등 PGA 투어를 호령하던 특급 스타들이 LIV에서 뛰게 됐다.

하지만 생각만큼 흥행을 끌지 못했고, 돈줄이 끊기게 됐다. 결국 스타 선수들이 대거 이탈하게 됐다. 새로운 투자자들은 주요 스타 선수들의 잔류를 조건으로 내걸었지만, 이를 지키지 못하는 모습에 지갑 열기를 포기했다. 결국 5년 간 한화로 거의 7조원 가까운 돈만 쓰고, 허무하게 막을 내리게 됐다.

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한국 선수들도 LIV 여정을 마감하게 됐다. LIV골프는 지난해 장유빈을 영입한 데 이어, 이번 시즌을 앞두고는 거액을 들여 안병훈을 데려갔다. 여기에 송영한, 김민규까지 포함시켜 '코리안GC' 팀을 야심차게 만들었다. 하지만 한 시즌 만에 LIV골프를 떠나게 됐다. 안병훈은 계약금 등 약속한 돈을 제대로 받지 못한 것으로 알려졌다. 김민규도 5일 열린 KPGA 투어 투어챔피언십 in jeju 1라운드를 마치고 수억원의 돈을 받지 못할 것 같다고 실토했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com