코스 컨디션은 최상인데...'헉' 최대 풍속 13m/s, KPGA 최종전은 바람과의 사투 [서귀포 현장]

4번홀 전경 사진=김용 기자

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[서귀포=스포츠조선 김용 기자] 바람과의 사투!

2026 시즌 KPGA 투어 대미를 장식하는 마지막 대회 투어챔피언십 in jeju. 전장은 제주 서귀포에 위치한 테디밸리골프앤리조트. 지난해를 시작으로 5년간 이 대회는 테디밸리에서 열린다.

지난해 '역대급' 코스 컨디션으로 선수들의 찬사를 받은 대회. 올해도 마찬가지다. 티잉 라운드, 페어웨이, 러프, 그린까지 잔디로는 흠잡을 데가 없다. 올해 여름 무더위로 KLPGA 대회를 치를 때는 그린이 약간 상해있었지만, 이번 대회를 앞두고 완벽하게 회복시켜놨다.

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비구름도 물러가 해도 뜨고, 화면상으로만 보면 아주 평온한 코스 분위기. 하지만 반전이 숨어있었다. 엄청난 바람이었다.

5일 1라운드 때도 제주 바람으로 인해 고생한 선수들. 1라운드 4언더파가 공동 선두 기록이었다.

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하지만 하루새 제주 바람은 더욱 거세졌다. 이날 코스 내 최대 풍속은 무러 13m/s를 기록했다. 홀마다 차이가 있지만, 평균 5~8m/s로 체크됐다.

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실제 코스에 나가보면 엄청난 바람이 불었다. 파4 1번홀은 최소 3~4클럽 영향을 미칠 맞바람이 불었다, 파4 2번홀은 다시 그만큼의 뒷바람이 불었다.

3번홀 나란히 떨어진 세 선수의 볼. 사진=김용 기자

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지난주 렉서스 마스터즈 우승자 배용준, 김연섭, 한승수 조가 파3 3번홀에서 나란히 티샷을 했는데 약속이나 한 듯 세 사람의 티샷이 약 두 클럽 거리 짧아 떨어졌다. 프로 선수들이 똑같은 미스샷을 한 건 아닐테고, 변화무쌍한 바람에 똑같이 대처를 하지 못한 것이었다.

피해자들이 속출했다. 전날 공동 선두 왕정훈이 전반에만 3타를 잃었다. 3언더파 공동 3위였던 김민규도 11번홀까지 2타를 까먹었다.

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문제는 3, 4라운드에도 바람이 불 것으로 예보가 됐다는 것이다. 바람을 이긴 자가 최후의 승자가 될 수 있다.

서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com