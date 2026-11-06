최대 13m/s 미친 바람을 이겨낸 미친 샷감...아, 눈앞에서 놓친 코스 레코드 [서귀포 현장]

사진제공=KPGA

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[서귀포=스포츠조선 김용 기자] "어쩐지 카메라가 오더라. 아, 아깝다!"

6일 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 열린 KPGA 투어 최종전 투어챔피언십 in jeju. 이날 최대 풍속 13m/s 엄청난 바람에 많은 선수들이 애를 먹었다.

그런 가운데 혼자서 '코스레코드급' 미친 활약을 한 선수가 있었다. 베테랑 황재민.

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전날 1라운드를 이븐파로 마친 황재민은 이날 6언더파를 몰아치며 단숨에 단독 선두로 올라섰다. 이날 언더파 선수들을 찾아보기도 힘든 가운데, 황재민의 샷은 불을 뿜었다. 1번홀부터 13번홀까지 보기 없이 이글 1개에 버디 6개를 기록했다. 14번홀과 17번홀 보기로 뒷심이 아쉬웠는데, 이 두 홀만 파로 막았다면 코스 레코드를 세울 수 있었다. 코스 레코드 달성자에게는 테디밸리골프앤리조트 1년 숙박권과 라운드 이용권이 부상으로 돌아간다. 종전 기록은 7언더파였다.

하지만 2011년 데뷔 후 212번째 대회에서 우승 도전을 할 수 있는 포지션을 만든 것으로도 대성공. 종전 최고 성적은 2017년 7월 카이도 오픈 준우승이었고, 이후 이렇다 할 성적이 없었다.

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황재민은 2라운드 후 "1라운드 인코스로 시작해 전반은 스코어가 좋았다. 하지만 아웃코스 후반 보기를 많이 했다. 오늘은 아웃코스부터 시작이었다. 바람이 더 많이 부니 정확하게 치자는 전략이 적중했다. 운도 좋았다. 모든 게 잘 맞아 떨어진 하루였다. 지난주 대회 도중, 제주 바람에 대비해 샷 연습을 했는데 그게 잘 된 것 같다"고 말하며 밝게 웃었다.

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사진제공=KPGA

13번홀 이글이 하이라이트. 황재민은 약 45m 서드샷 어프로치를 쳐 그대로 홀에 집어넣었다. 이 것도 운이 따랐다고. 황재민은 "세컨드샷에서 바람을 잘못 읽었다. 앞바람, 훅바람인 줄 알고 유틸리티 클럽으로 안전하게 잘라가자고 했는데 공이 뒷바람을 타고 날아가더라. 다행히 벙커를 넘어 떨어졌고, 거기서 친 샷이 붙겠다 싶었는데 들어가버렸다"고 설명했다.

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선수가 체감한 바람은 얼마나 강했을까. 황재민은 "전체적으로 2~3클럽 정도 더 보고, 덜 봤다. 원래 150m면 8번 아이언을 세게 쳤을 텐데, 뒷바람일 때 9번으로 부드럽게 치니 딱 붙어라. 만약 이 홀이 앞바람이었으면 5번과 6번을 고민했을 것"이라고 말했다.

처음 우승에 도전할 수 있다. 황재민은 "2011년 데뷔 후 오르락, 내리락이 있었다. 우승 없이 투어 생활을 계속 하는 건 힘들다. 그래도 노력은 했다. 좋은 성적에서 무너지는 적이 많았다. 똑같이 플레이 하려고 하는데, 그게 잘 안됐다"고 고백했다.

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황재민은 마지막으로 코스레코드에 대해 "기록을 아예 몰랐다"고 했다. 7언더파였다고 하자 "아깝다"고 하며 "어쩐지 13번홀 이글을 하니 카메라가 가까이 오더라"고 말해 큰 웃음을 선사했다. 대신 우승을 하면 코스레코드 부상 1년 숙박권과 이용권을 함께 받을 수 있다. 기회는 남았다.

서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com