'대충격' 어떻게 이런 실수를...스코어 오기 실격 장유빈, 상금왕-제네시스 대상 다 날아갈 위기 [서귀포 현장]

사진제공=KPGA

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[서귀포=스포츠조선 김용 기자] 하, 어떻게 이런 일이.

2026 시즌 KPGA 투어 상금왕이 유력했던 장유빈이 생각지도 못한 실수로, 대위기를 맞이했다.

장유빈은 6일 제주 서귀포 테티밸리골프앤리조트에서 열린 시즌 최종전 투어챔피언십 in jeju 2라운드를 소화했다.

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장유빈에게는 매우 중요한 마지막 대회였다. 제네시스 포인트 2위이자 상금 1위였다. 상금왕 자리를 지키며, 제네시스 대상 역전도 충분히 노려볼만 했다. 또 만약 우승을 한다면 생애 두 번째 한 시즌 상금 10억원 돌파도 가능했다. 많은 걸 얻을 수 있는 대회였다.

1라운드 15번홀 충격의 쿼트러플보기로 5오버파 부진했던 장유빈. 2라운드 엄청난 바람이 부는 가운데 4언더파를 치며 반등하나 했다. 경쟁자 신상훈, 정찬민 등도 부진으로 치고 나가지 못해 3, 4라운드 반전을 노려볼 수 있었다.

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하지만 스코어 오기 실수로 모든 꿈이 날아가버렸다. 장유빈은 파3 17번홀을 보기를 파로, 파4 18번홀 버디를 파로 잘못 적어 제출했다. 두 홀 스코어를 착각한 것이다.

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규칙 3.3b(3) 의거, 17번홀이 실제 스코어보다 낮은 스코어를 제출한 경우라 실격 처리될 수밖에 없었다.

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이번 시즌 로컬룰에 의하여 스코어카드를 제출하고 15분 이내에 오류를 수정하기 위해 복귀하면 문제를 없앨 수 있었지만, 오후 4시27분 스코어 접수를 완료한 장유빈이 실수를 알고 돌아온 건 오후 4시54분이었다.

이로 인해 장유빈은 컷 탈락이 없는 대회임에도 상금을 한 푼도 받지 못하고 떠나게 됐다. 만약 상금 순위 2위 신상훈, 3위 최찬, 4위 송민혁, 5위 정찬민 중 한 명이 우승하면 상금왕 타이틀은 그 역전한 선수의 것이 된다.

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현 1위 신상훈을 넘어설 수 없기에, 제네시스 대상도 물건너 갔다.

서귀포=김용 기자 awesome@sportschosun.com