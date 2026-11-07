제주 바람 뚫고 기적의 6언더, 그 이후..."어제는 게임, 오늘은 정말 골프를 쳤다"

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "오늘 플레이가 진짜 내 골프인 것 같다."

황재민은 6일 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 열린 KPGA 투어 최종전 투어챔피언십 in jeju 2라운드에서 평생 기억에 남을 라운드를 했다. 모두가 엄청난 바람에 고전하는 가운데, 혼자 6언더파를 몰아쳤다. 1라운드 이븐파에 이어 2라운드까지 6언더파 단독 선두. 2011년 프로 데뷔 후 212번째 대회에서 절호의 우승 기회를 잡았다.

그리고 7일 이어진 3라운드. 황재민은 버디 3개, 보기 1개, 더블보기 1개로 다시 이븐파를 치며 본래(?) 자신으로 돌아왔다. 그래도 여전히 단독 선두. 4라운드만 버티면 생애 첫 우승을 거머쥘 수 있다.

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황재민은 3라운드 후 "어제 2라운드는 정말 게임을 하는 것처럼 경기가 잘 풀렸다"고 말하며 웃었다. 이어 "오늘은 정말 골프를 치고 왔다. 매 홀마다 너무 어려웠다. 계속 기다리다 보니 마지막 홀 버디가 나와 단독 선두를 지킬 수 있었다"고 돌이켰다.

황재민은 최종 4라운드를 앞두고 "물론 우승을 하고 싶다. 하지만 매번 생각이 깊어지면 성적이 대체적으로 안 좋았던 편이다. 어제 너무 좋은 플레이를 했지만, 오늘이 진짜 내 골프인 것 같다. 내일 최종 라운드도 기다리다 보면 좋은 결과가 있지 않을까 생각한다"고 담담히 말했다.

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황재민은 마지막으로 "예전 같았으면 우승이 너무 하고 싶어 생각이 많아졌을 것이다. 지금은 나이도 있다 보니 내려놓으려 하는 편이다. 우승 생각으로 긴장하기보다 최대한 긴장을 풀고 좋은 분위기로 임하고자 한다. 재미있게 플레이 했으면 좋겠다"고 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com