통한의 퍼트 실패로 날아간 첫 우승...1주 만에 또 기회 잡았다 "욕심 부린다고 될 일 아니다"

사진제공=KPGA

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[스포츠조선 김용 기자] "욕심 부려 될 일은 아니라는 큰 깨달음을 얻었다."

지난주 통한의 버디 퍼트 실패로 날린 우승, 과연 시즌 최종전에서 그 아픔을 털어낼 수 있을까.

정재현2575(이하 정재현)이 2주 연속 챔피언조에서 우승을 노린다.

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정재현은 7일 제주 서귀포 테디밸리골프앤리조트에서 열린 KPGA 투어 시즌 최종전 투어챔피언십 in jeju 3라운드에서 1언더파를 기록, 3라운드 합계 5언더파로 공동 2위에 이름을 올렸다. 정재현은 4라운드 6언더파의 단독 선두 황재민, 그리고 공동 2위 전성현과 함께 챔피언조에서 우승을 노린다.

거센 바람으로 선수들이 3라운드 내내 애를 먹었는데, 정재현은 1라운드 1언더파-2라운드 3언더파-3라운드 1언더파로 꾸준한 플레이를 했다. 언더파를 기록하는 자체가 힘든 현장 상황이었다.

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정재현은 지난주 열렸던 렉서스 마스터즈에서 마지막 짧은 버디퍼트를 넣으면 감격의 첫 우승을 차지할 수 있었지만, 그 퍼트를 놓쳤고 연장전에서 배용준에게 우승컵을 내주고 말았다. 하지만 그 때부터 샷감은 좋았고, 그 감이 이번 대회까지 이어졌다.

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정재현은 "전체적으로 바람이 많이 불었는데 잘 버텼다"고 말하면서도 "중간중간 짧은 퍼트를 놓쳐서 아쉬움이 남는다"고 밝혔다.

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정재현은 지난주 아쉬운 경험에 대해 "전에는 우승이나 내 목표를 많이 생각하며 경기를 했었다. 최근 욕심 부려서 될 일은 아니라고 큰 깨달음을 얻었다. 성적에 대한 욕심을 버리고 내 플레이에만 집중하자, 재미있게 하자 생각한 이후 경기가 잘 풀렸다. 부담이 줄어들고 편한 마음으로 임하니 좋은 흐름이 왔다"고 설명했다.

정재현은 챔피언조 플레이에 대해 "올해만 3~4번째 경험이다. 확실히 적응됐다. 충분히 잘 할 수 있을 것 같다"고 자신있게 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com